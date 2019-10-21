Дождь, снег и ветер ожидаются в Свердловской области 22 октября

Завтра, 22 октября, в регионе ожидаются осадки, в виде мокрого снега с дождём. Также свердловчан предупредили о гололеде и сильном ветре, скорость которого может достигать до 20 м/сек.

ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей региона быть осторожными и внимательными. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и правила безопасности дорожного движения. Те, кто не успел поменять летнюю резину на зимнюю, рекомендуется не садиться за руль.