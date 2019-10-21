Дождь, снег и ветер ожидаются в Свердловской области 22 октября
Сегодня, 19:47Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В МЧС предупредили о непогоде в Свердловской области.
Завтра, 22 октября, в регионе ожидаются осадки, в виде мокрого снега с дождём. Также свердловчан предупредили о гололеде и сильном ветре, скорость которого может достигать до 20 м/сек.
ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей региона быть осторожными и внимательными. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и правила безопасности дорожного движения. Те, кто не успел поменять летнюю резину на зимнюю, рекомендуется не садиться за руль.
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