Снег с дождем и потепление обещают синоптики тагильчанам на этой неделе
Сегодня, 08:38Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Согласно данным Гисметео, на этой неделе жителей Нижнего Тагила ждут потепление, дожди и мокрый снег.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник днем синоптики обещают до +4 градусов, снег с дождем, ветер — до 13 метров в секунду.
Во вторник, 22 октября, тагильчан ждет потепление до +6 градусов в дневные часы и +2 градуса ночью. Ветер — до 21 метра в секунду. Вероятны осадки в виде дождя.
В среду днем будет до +5 градусов, в ночные часы столбик термометра опустится до 0 градусов. Снег с дождем, ветер — до 19 метров в секунду.
В четверг, 24 октября, днем столбик термометра поднимется до отметки +3 градуса, ночью ожидается 0 градусов. Осадки в виде дождя. Ветер — до 19 метров в секунду.
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