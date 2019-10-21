Снег с дождем и потепление обещают синоптики тагильчанам на этой неделе

В понедельник днем синоптики обещают до +4 градусов, снег с дождем, ветер — до 13 метров в секунду.

Во вторник, 22 октября, тагильчан ждет потепление до +6 градусов в дневные часы и +2 градуса ночью. Ветер — до 21 метра в секунду. Вероятны осадки в виде дождя.

В среду днем будет до +5 градусов, в ночные часы столбик термометра опустится до 0 градусов. Снег с дождем, ветер — до 19 метров в секунду.