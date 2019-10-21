В Екатеринбурге из-за ледяного дождя увеличился поток пациентов в травмпунктах
Сегодня, 16:42Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге из-за гололёда, который образовался после дождя, отмечается большой поток пациентов в травмпунктах, пишет ЕАН.
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Об увеличении пострадавших пишут пользователи соцсетей, эту информацию также подтверждают в горздраве. В ведомстве уточняют, что в основном люди обращаются с ушибами и вывмхами.
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