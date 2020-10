В Свердловской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 10 человек, сообщает региональный оперштаб.

По России этот показатель достиг рекордной отметки в 317 умерших от инфекции. Общее количество скончавшихся от коронавируса в регионе за время эпидемии насчитывает 718 человек, а по стране зафиксировано 24 952 летальных случая.

