На Урале из-за роста заболеваемости COVID-19 возобновили волонтерскую помощь

По словам заместителя губернатора, власти приняли решение возобновить все формы волонтерской деятельности в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Работает штаб волонтерский - и на базе отдельных учреждений, и городские штабы. Поэтому можете обращаться к ним, и вам помогут,отметил Павел Креков.
Дополнительно замгубернатора подчеркнул, что в текущий момент функционируют те же номера горячих линий, что были весной.
Напомним, во время брифинга вице-губернатор Павел Креков заявил, что свердловчане начали массово сдавать тесты на COVID-19. Он призвал людей относиться к ситуации без «общего психоза».