На Урале из-за роста заболеваемости COVID-19 возобновили волонтерскую помощь

На Урале из-за роста заболеваемости COVID-19 возобновили волонтерскую помощь

Сегодня, 21:15Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области была возвращена волонтерская помощь. Об этом рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, отвечая на вопросы «Областной газеты».

По словам заместителя губернатора, власти приняли решение возобновить все формы волонтерской деятельности в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Работает штаб волонтерский - и на базе отдельных учреждений, и городские штабы. Поэтому можете обращаться к ним, и вам помогут,отметил Павел Креков.

Дополнительно замгубернатора подчеркнул, что в текущий момент функционируют те же номера горячих линий, что были весной.

Напомним, во время брифинга вице-губернатор Павел Креков заявил, что свердловчане начали массово сдавать тесты на COVID-19. Он призвал людей относиться к ситуации без «общего психоза».

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областьволонтерыПавел Крековкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы