На Урале из-за роста заболеваемости COVID-19 возобновили волонтерскую помощь

В Свердловской области была возвращена волонтерская помощь. Об этом рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, отвечая на вопросы «Областной газеты».

По словам заместителя губернатора, власти приняли решение возобновить все формы волонтерской деятельности в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Работает штаб волонтерский - и на базе отдельных учреждений, и городские штабы. Поэтому можете обращаться к ним, и вам помогут,отметил Павел Креков. Дополнительно замгубернатора подчеркнул, что в текущий момент функционируют те же номера горячих линий, что были весной. Напомним, во время брифинга вице-губернатор Павел Креков заявил, что свердловчане начали массово сдавать тесты на COVID-19. Он призвал людей относиться к ситуации без «общего психоза».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter