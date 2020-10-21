СМИ: в центре подготовки сотрудников МВД в Нижнем Тагиле произошла вспышка COVID-19

СМИ: в центре подготовки сотрудников МВД в Нижнем Тагиле произошла вспышка COVID-19

Сегодня, 20:46Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области и в центре профессиональной подготовки сотрудников МВД в Нижнем Тагиле вспышка COVID-19, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовой среде.

По словам источника, коронавирус диагностирован более чем у пяти сотрудников ОРЧ СБ ГУ МВД, в том числе и руководителей.

В тагильском центре профессиональной подготовки сотрудников МВД, как рассказывают курсанты, из 300 обучающихся были госпитализированы около 100 человек.

Болеет очень много народу, и всем говорят, что у нас ОРВИ. У кого легкая форма — болеют прямо там, в ЦПП. Кто с температурой — отправляют в госпиталь в Нижнем Тагиле, после чего — домой. В каждой группе — по двое-трое госпитализированных. Тесты на COVID не берут. В группе курсант как-то смог сдать тест, у него COVID подтвердился — всю группу ночью вывезли, рассказал один из курсантов.

Многие из обучающихся опасаются попадать домой из-за риска заразить членов семьи.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердорвской области TagilCity.ru ситуацию никак не прокомментировали.

Напомним, в июне также произошла вспышка и несколько десятков сотрудников главного управления МВД по Свердловской области заболели коронавирусом.

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