СМИ: в центре подготовки сотрудников МВД в Нижнем Тагиле произошла вспышка COVID-19

В оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области и в центре профессиональной подготовки сотрудников МВД в Нижнем Тагиле вспышка COVID-19, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовой среде.

По словам источника, коронавирус диагностирован более чем у пяти сотрудников ОРЧ СБ ГУ МВД, в том числе и руководителей. В тагильском центре профессиональной подготовки сотрудников МВД, как рассказывают курсанты, из 300 обучающихся были госпитализированы около 100 человек. Болеет очень много народу, и всем говорят, что у нас ОРВИ. У кого легкая форма — болеют прямо там, в ЦПП. Кто с температурой — отправляют в госпиталь в Нижнем Тагиле, после чего — домой. В каждой группе — по двое-трое госпитализированных. Тесты на COVID не берут. В группе курсант как-то смог сдать тест, у него COVID подтвердился — всю группу ночью вывезли, рассказал один из курсантов. Многие из обучающихся опасаются попадать домой из-за риска заразить членов семьи. В пресс-службе ГУ МВД по Свердорвской области TagilCity.ru ситуацию никак не прокомментировали. Напомним, в июне также произошла вспышка и несколько десятков сотрудников главного управления МВД по Свердловской области заболели коронавирусом. На Урале в полицейском главке произошла вспышка COVID-19

