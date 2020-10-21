СМИ: в центре подготовки сотрудников МВД в Нижнем Тагиле произошла вспышка COVID-19

Болеет очень много народу, и всем говорят, что у нас ОРВИ. У кого легкая форма — болеют прямо там, в ЦПП. Кто с температурой — отправляют в госпиталь в Нижнем Тагиле, после чего — домой. В каждой группе — по двое-трое госпитализированных. Тесты на COVID не берут. В группе курсант как-то смог сдать тест, у него COVID подтвердился — всю группу ночью вывезли, рассказал один из курсантов.