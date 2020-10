К концу рабочей недели синоптики прогнозируют похолодание до -7 градусов, сообщается на сайте Гисметео.

В четверг, 22 октября, ожидается мокрый снег. Ветер западный, до 12 метров в секунду. Днем температура воздуха составит -1 градус, ночью столбики термометров опустятся до -5. В пятницу, 23 октября, прогнозируют похолодание до -7 градусов днем и до -5 градусов ночью. Осадков не ожидается, будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.

