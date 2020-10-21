В Нижнем Тагиле выявлено рекордное число заболевших COVID-19 с начала пандемии

В Нижнем Тагиле выявлено рекордное число заболевших COVID-19 с начала пандемии

Сегодня, 13:52Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Нижнем Тагиле с 20 по 21 октября впервые с начала пандемии зарегистрировано 35 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Последний раз самая высокая заболеваемость была зарегистрирована 1 июля, тогда коронавирусом за сутки заболели 33 тагильчанина.

Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 2174 жителей города.

В Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 255 случаев заражения коронавирусом, общее количество заразившихся COVID-19 достигло 33 425 человек. За сутки из больниц выписали 339 пациентов, за время пандемии выздоровели 25 528 человек. С 20 по 21 октября выявлено 10 летальных случаев, всего в Свердловской области от коронавируса умерли 718 человек.

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