Выступающие против строительства рудника свердловчане записали обращение к Путину

Жители поселка Баранчинский недалеко от Нижнего Тагила и владельцы дачных участков в коллективном саду № 8 записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить разработку медно-ванадиевого карьера, принадлежащего ОАО «Святогор».

В своем обращении жители отмечают, что переживают за экологическую обстановку, так как карьер и обогатительная фабрика являются загрязнителями воздуха, воды и почвы. Поэтому баранчинцы выступают против строительства и просят президента не допустить выработку. Нам известна участь города Красноуральска, где вместо зеленых массивов желтеет вся флора. «Святогор» известен, как недобросовестный пользователь, который не отвечает за свои обязательства,говорится в видеообращении. Video: Tagilcity.ru Напомним, что по проекту одна из границ карьера проходит в 197 метрах от коллективных садов, а в воздух планируется выбрасывать 40 видов загрязняющих веществ, шесть из которых относятся к первому классу опасности. Помимо видеообращения, активисты собирают подписи против строительства, а также ими была размещена электронная петиция. Новый Куштау? Жители Баранчинского выступают против строительства медного рудника

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter