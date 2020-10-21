Выступающие против строительства рудника свердловчане записали обращение к Путину

Напомним, что по проекту одна из границ карьера проходит в 197 метрах от коллективных садов, а в воздух планируется выбрасывать 40 видов загрязняющих веществ, шесть из которых относятся к первому классу опасности. Помимо видеообращения, активисты собирают подписи против строительства, а также ими была размещена электронная петиция.