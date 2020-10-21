Выступающие против строительства рудника свердловчане записали обращение к Путину

Выступающие против строительства рудника свердловчане записали обращение к Путину

Сегодня, 19:59Здоровье и экологияPhoto: TagilCity.ru
Жители поселка Баранчинский недалеко от Нижнего Тагила и владельцы дачных участков в коллективном саду № 8 записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить разработку медно-ванадиевого карьера, принадлежащего ОАО «Святогор».

В своем обращении жители отмечают, что переживают за экологическую обстановку, так как карьер и обогатительная фабрика являются загрязнителями воздуха, воды и почвы. Поэтому баранчинцы выступают против строительства и просят президента не допустить выработку.

Нам известна участь города Красноуральска, где вместо зеленых массивов желтеет вся флора. «Святогор» известен, как недобросовестный пользователь, который не отвечает за свои обязательства,говорится в видеообращении.

Video:Tagilcity.ru

Напомним, что по проекту одна из границ карьера проходит в 197 метрах от коллективных садов, а в воздух планируется выбрасывать 40 видов загрязняющих веществ, шесть из которых относятся к первому классу опасности. Помимо видеообращения, активисты собирают подписи против строительства, а также ими была размещена электронная петиция.

Stories:
ЭксклюзивЭкология
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы