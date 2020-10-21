Жители Верхней Салды пожаловались на слив коричневой жидкости в реку Тагил

Жители Верхней Салды пожаловались на слив коричневой жидкости в реку Тагил

Сегодня, 10:53Здоровье и экологияPhoto: скриншот видео в группе "Верхняя и Нижняя Салда" во "Вконтакте"
Жители Верхней Салды пожаловались, что в реку Тагил около Песчаного карьера осуществляется сброс коричневой жидкости. Об этом они сообщили в группе «Верхняя и Нижняя Салда» во «Вконтакте».

Может на Песчаном моют песок. Всё в реку. Несколько недель по выходным течёт. А может и в будни течёт, рассказывают очевидцы.

Video:группа "Верхняя и Нижняя Салда" во "Вконтакте"

Один из местных жителей предположил, что это течет вода с песком, а кто-то говорит, что были открыты старые трубы и с карьера начали спускать воду.

Напомним, ранее жители Черносточинска пожаловались, что вблизи садов бьет «фекальный фонтан». Труба выходит из-под земли и из нее периодически под давлением сливается жидкость с неприятным запахом. Природоохранной прокуратурой был зафиксирован факт излива, а также установлено превышение по нефтепродуктам, взвешенным веществам и железу. На данный момент проводится проверка.

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