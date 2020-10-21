Жители Верхней Салды пожаловались на слив коричневой жидкости в реку Тагил

Напомним, ранее жители Черносточинска пожаловались, что вблизи садов бьет «фекальный фонтан». Труба выходит из-под земли и из нее периодически под давлением сливается жидкость с неприятным запахом. Природоохранной прокуратурой был зафиксирован факт излива, а также установлено превышение по нефтепродуктам, взвешенным веществам и железу. На данный момент проводится проверка.