Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?

COVID никогда не закончится, он с нами будет надолго и всегда. И мы будет ревакцинироваться. Вот мы с вами живем в зоне клещевого энцефалита и периодически ставим себе прививку, чтобы не заболеть энцефалитом, ставим прививку, чтобы поддержать иммунитет. Так же и здесь: нас приучат, что сейчас мы вакцинируемся, а потом ревакцинируемся, говорит эпидемиолог Нижнего Тагила.