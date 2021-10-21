Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?

Власти Свердловской области прогнозировали начало четвертой волны в конце октября. До сих пор официальная информация о ней не появилась. Заболеваемость и смертность в Нижнем Тагиле растет и, вполне вероятно, четвертой волны не избежать.
Четвертую волну еще нигде — ни в России, ни в мире не подтвердили. Волна — это должно быть сначала снижение резкое, потом опять подъем. У нас на протяжении нескольких месяцев кривая все ползет и ползет,рассказал редакции TagilCity.ru эпидемиолог из Нижнего Тагила.
Начнется четвертая волна, по словам эпидемиолога, когда произойдет очередная мутация вируса. Известно, что сейчас чума XXI века не щадит 30-40-летних тагильчан.
Коронавирус относится к группе РНК-вирусов, то есть к вирусам, у которых один из самых сложных составов. Периодически он создает копии, и состав меняется.
В настоящее время есть семь штаммов COVID-19. Четыре из них наиболее опасны для человека. Раньше они назывались по географическому происхождению: британский, южноафриканский, бразильский, индийский. Из-за широко распространения наименования изменились: альфа, бета, гамма, дельта.
В России были выявлены альфа, бета и дельта. Также ученые определяют несколько локальных штаммов. По прогнозам вирусологов, COVID-19 будет мутировать дальше.
Самое неприятное, что по прогнозам многих вирусологов ожидается очередная мутация вируса. Первый штамм — китайский, второй — индийский, есть южноафриканский, ну и четвертый вариант будет, я думаю, детско-подростковый. Он смутирует и начнет бить по самым низким возрастным категориям. То есть по детям первых лет жизни, подросткам, школьникам, студентам, говорит тагильский эпидемиолог.
Вот уже два года врачи говорят, что COVID-19 опасен для жизни. Он поражает легкие, приводя к дыхательной недостаточности и к сбою работы всех систем организма, рассказали редакции TagilCity.ru в Центральной городской больнице № 1. Возможны другие тяжелые осложнения, например, коронавирус влияет на центральную нервную и репродуктивную системы.
Последствия до конца не изучены, но они значимы для организма и для здоровья и требуют длительной реабилитации после выздоровления, отметили в беседе с TagilCity.ru в ковидном госпитале ЦГБ № 1.
Медицинский психолог Нижнего Тагила Юлия Синявская говорит, что стресс от болезни отражается на ментальном здоровье населения, соответственно, от коронавируса страдает нервная система.
Сейчас COVID молодеет, то есть он опускается со старших возрастных групп в группу подростков и детей. И самое страшное, если у нас будут печальные исходы среди поколения 2000-х, говорит эпидемиолог.
Как в медучреждениях Нижнего Тагила борются с COVID-19, мы узнали у сотрудников Городской инфекционной больницы и Центральной городской больницы № 1. Сейчас они перепрофилированы в ковидные госпитали.
В Тагиле ситуация одна из лучших в области, я думаю, мы лучше работаем, чем Екатеринбург, который перенимает у нас многие моменты. На сегодня успешность борьбы с коронавирусом зависит от материальной обеспеченности, рассказал редакции TagilCity.ru эпидемиолог Нижнего Тагила.
Коронавирус, по его словам, — дорогое заболевание. И Министерство здравоохранения Свердловской области не жалеет средств для борьбы с COVID-19. Так, в больницы доставляют новое оборудование и необходимые препараты, которые стоят десятки тысяч рублей. Финансовую поддержку оказывают и тагильские спонсоры. Они привозят в больницы средства индивидуальной защиты для медиков и ухода за пациентами.
У нас нет такого, чтобы весь день в одной маске ходили. Мы меняем каждые три часа маски, меняем очки и защитные комбинезоны, подтверждает его слова сотрудник инфекционной больницы Нижнего Тагила.
Во время пандемии Городская инфекционная больница «разбогатела технически». Министерство здравоохранения выделило дорогостоящий аппарат — компьютерный томограф. Он позволяет увидеть степень поражения легких.
Готовность к четвертой волне коронавируса подтвердил еще один ковидный госпиталь — Центральная городская больница № 1.
Для этого есть все необходимые инструменты: медикаменты, оборудование и кадры, в количестве достаточном для качественного оказания медицинской помощи, сообщили редакции TagilCity.ru в больнице.
Для лечения коронавируса Минздрав России публикует временные методические рекомендации, над которыми работает коллектив врачей. За полтора года пандемии вышло уже 13 версий документа.
Так, последняя публикация содержит рекомендации по лечению коронавируса у детей, по оказанию помощи роженицам и новорожденным с COVID-19.
Мы лечим пациентов не от фонаря. Существуют методические рекомендации, которые за период пандемии Министерство здравоохранения выпустило уже 12 раз. То есть мы за полтора года получили 12 толстенных талмудов по 200 листов, где четко прописано: лечить только этим или только этим, рассказывает врач Городской инфекционной больницы.
Врачи, работающие с больными коронавирусом, следуют четкому алгоритму. Налажена и работа отделений, что позволяет оперативно, в зависимости от спада или роста заболеваемости, корректировать рабочий процесс, сообщили в Центральной городской больнице № 1.
Против коронавирусной инфекции в России разработаны следующие вакцины:
Свердловская область находится на 7 месте по количеству вакцинированных жителей. Одним компонентом привита практически половина взрослого населения — 42,7%. Два компонента поставили 39% взрослого населения. В октябре вакцинация стала особенно популярна, что связано с введенными обязательствами и ограничениями.
Но почему прививка от коронавируса не останавливает рост заболеваемости COVID-19 в Нижнем Тагиле? Первое, о чем говорят эксперты, — тагильчане перестали соблюдать меры предосторожности.
У нас, например, во многих местах это все фиктивно, то есть в магазине «без маски не пускаем и не обслуживаем», а на самом деле и пускаем, и обслуживаем. В общественном транспорте то же самое. В том же общепите невозможно при желании соблюсти. Все равно надо будет рот открыть, говорит эпидемиолог из Нижнего Тагила.
Привитый человек может заболеть COVID-19. Вакцина же исключает летальный исход.
Заболеть можно после любой прививки, и гепатитом, и гриппом после прививки можно заболеть. Но болеть будешь легко и без осложнений, и практически 99% гарантий, что не погибнешь,сообщил эпидемиолог.
В Центральной городской больнице отметили, что после прививки тагильчане болеют легче:
Статистика, сформировавшаяся за время перепрофилирования больницы, показывает, что пациенты, попадающие в реанимационное отделение и находящиеся в тяжелом состоянии на лечении в стационаре, ранее не были вакцинированы.
Бытует мнение, что вакцина провоцирует заболеваемость COVID-19. Прививка, по словам эпидемиолога, не может вызвать болезнь. Коронавирусом заболевают те пациенты, которые привились не вовремя: когда человек переносит острую инфекцию или недавно перенес COVID-19.
Вакцина — это убитый вирус, абсолютно безвредный, безопасный, подчеркнул эпидемиолог.
В Нижнем Тагиле с начала пандемии зафиксировано более 11 тысяч случаев коронавируса. А в сутки в некоторые дни фиксируется 130-150 заболевших тагильчан. Свердловская область по-прежнему занимает место в первой пятерке регионов России по числу заболевших коронавирусом и по количеству смертей от COVID-19. Регион продолжает бить антирекорд, зафиксировав более 600 случаев вируса.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении «чистых зон». С 25 октября в общественные места будут пускать только по QR-кодам, которые получают при вакцинации против коронавируса.
Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и высокой смертности глава оперштаба России Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни. Президент Владимир Путин поддержал инициативу и объявил выходные с 30 октября по 7 ноября.
Тагильский эпидемиолог с 30-летним стажем считает, что снизить количество заболевших COVID-19 может только карантин. Так как первая волна, в течение которой люди сидели дома, прошла достаточно мягко.
Почему в Китае невысокая заболеваемость и летальность, несмотря на то, что вирус первоначально был в Китае? У них жесткая дисциплина, которую соблюдает население. Не знаю, какие санкции применяют к гражданам, но был указ сидеть дома — они дома и сидели, задается вопросом эпидемиолог Нижнего Тагила в беседе с редакцией TagilCity.ru.
Свердловчане, по его мнению, не только пренебрегают мерами безопасности, но и провоцируют заражения вирусом. Например, ускорить распространение COVID-19 мог концерт Zivert в Екатеринбурге:
Я сам видел кадры, где людей, грубо говоря, загнали в отстойник, они там несколько часов стояли. Не соблюдали никакую дистанцию, не соблюдали масочный режим. То есть здесь была напрямую провокация роста заболеваемости в области.
Против карантина высказалась медицинский психолог Юлия Синявская. По ее мнению, нужно думать о психологическом состоянии населения.
Наша задача не организовывать карантины, создавая для людей дополнительные стрессовые ситуации, а заботиться о способах стрессоустойчивости населения, лучше всего провести разъяснительную работу, объяснять людям, как заботиться о себе.
Похожей точки зрения придерживается художественный руководитель Драматического театра Нижнего Тагила Игорь Булыгин:
Общество совершенно не готово к четвертой волне коронавируса. Усталость дает о себе знать, нам надо либо перетерпеть боль здесь и сейчас, либо пусть оно катится все в никуда, сказал он редакции TagilCity.ru.
Введение QR-кодов в Свердловской области вызвало волну возмущений. Так, ассоциация предпринимателей индустрии красоты обратилась к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой смягчить антиковидные меры и не вводить QR-коды в бьюти-салонах. По мнению 54 владельцев, ограничения не смогут помочь в борьбе с коронавирусом: некоторые компании работают неофициально, а требование о вакцинации может привести к конфликтам между руководителем и подчиненным.
Сотрудница одного из тагильских салонов рассказал редакции TagilCity.ru, что мастера начнут принимать клиентов дома.
Закрываем салон и зовем клиенток домой, а как по-другому? говорит она.
Возмущают антиковидные меры и других жителей Нижнего Тагила. Так, около сотни тагильчан выразили свое несогласие в комментариях к новости о введении QR-кодов в соцсети TagilCity.ru:
Это незаконно, прививка добровольная!
Конечно же НЕ помогут. Что ж, дома посидим пару лет…
Бред чистой воды. И для людей одно неудобство, и предпринимателям разорение. Прививки вообще уже сколько людей на тот свет отправили…
Ну да, ну да… Давайте посмотрим, как завопят через пару месяцев. БОЙКОТ ВСЕМ ЗАВЕДЕНИЯМ, которые введут. Зритель без театра проживёт, а театр без зрителя? Москва уже пережила этот опыт, всё отменили. Бизнес готов отстаивать свои права, как долго будете поддерживать сегрегацию и разобщение?
По прогнозам эпидемиолога, COVID-19 перейдет в разряд сезонных инфекций и со временем станет неотъемлемой частью жизнью общества. Тагильчане будут ревакцинироваться, а показатели заболеваемости меняться в зависимости от времени года.
Однако сегодня коронавирус — опасная инфекция, так как в мире от COVID-19 умирает много людей.
COVID никогда не закончится, он с нами будет надолго и всегда. И мы будет ревакцинироваться. Вот мы с вами живем в зоне клещевого энцефалита и периодически ставим себе прививку, чтобы не заболеть энцефалитом, ставим прививку, чтобы поддержать иммунитет. Так же и здесь: нас приучат, что сейчас мы вакцинируемся, а потом ревакцинируемся, говорит эпидемиолог Нижнего Тагила.