Для пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов выбрана Свердловская область

Специалисты Минтруда осмотрели реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями Дзержинского района Нижнего Тагила, «Талисман», «Лювена» и ряд других учреждений Свердловской области, сообщает региональный департамент информационной политики.
Представители федерального ведомства ознакомились с материально-технической базой, кадровым составом и комплексом предоставляемых услуг. Учреждения Свердловской области подходят для реализации пилотного проекта, в ходе которого будет отработан механизм оказания детям-инвалидам от четырёх до 17 лет услуг по комплексной реабилитации и абилитации,рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Вовченко.
Внедрение новых стандартов и услуг позволит в будущем своевременно адаптировать к полноценной жизни большую часть детей-инвалидов. А их родителям даст возможность вернуться к работе.
Число детей-инвалидов в Свердловской области составляет около 20 тысяч человек. Реализация пилотного проекта позволит отработать организационно-правовые и финансовые механизмы оказания услуг по социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов,отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
Напомним, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с COVID-19 в Свердловской области, часть реабилитационных центров и даже медицинских учебных заведений переводят для лечения больных коронавирусной инфекцией.