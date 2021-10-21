Для пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов выбрана Свердловская область

Для пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов выбрана Свердловская область
Для пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов выбрана Свердловская область
Сегодня, 14:56Здоровье и экологияФото: 1МI
Социальные учреждения Свердловской области по оказанию помощи в реабилитации и абилитации детям-инвалидам выбраны для реализации пилотного проекта Минтруда России.

Специалисты Минтруда осмотрели реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями Дзержинского района Нижнего Тагила, «Талисман», «Лювена» и ряд других учреждений Свердловской области, сообщает региональный департамент информационной политики.

Фото:департамент информационной политики Свердловской области

Представители федерального ведомства ознакомились с материально-технической базой, кадровым составом и комплексом предоставляемых услуг. Учреждения Свердловской области подходят для реализации пилотного проекта, в ходе которого будет отработан механизм оказания детям-инвалидам от четырёх до 17 лет услуг по комплексной реабилитации и абилитации,рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Вовченко.

Внедрение новых стандартов и услуг позволит в будущем своевременно адаптировать к полноценной жизни большую часть детей-инвалидов. А их родителям даст возможность вернуться к работе.

Число детей-инвалидов в Свердловской области составляет около 20 тысяч человек. Реализация пилотного проекта позволит отработать организационно-правовые и финансовые механизмы оказания услуг по социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов,отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Напомним, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с COVID-19 в Свердловской области, часть реабилитационных центров и даже медицинских учебных заведений переводят для лечения больных коронавирусной инфекцией.

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