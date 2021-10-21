Для пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов выбрана Свердловская область

Представители федерального ведомства ознакомились с материально-технической базой, кадровым составом и комплексом предоставляемых услуг. Учреждения Свердловской области подходят для реализации пилотного проекта, в ходе которого будет отработан механизм оказания детям-инвалидам от четырёх до 17 лет услуг по комплексной реабилитации и абилитации,рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Вовченко.