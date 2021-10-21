О причинах выдачи медотвода от прививки от COVID-19 рассказала уральский иммунолог

Единственным противопоказанием, позволяющим временно не ставить прививку от коронавируса детям и подросткам, является активность воспалительных процессов, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главного детского иммунолога Свердловской области Ирину Тузанкину.
При выявлении воспалительных процессов у ребенка, просто назначается соответствующее лечение. Как только воспаление проходит, назначается срок вакцинации,сообщила специалист.
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