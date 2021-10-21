О причинах выдачи медотвода от прививки от COVID-19 рассказала уральский иммунолог

О причинах выдачи медотвода от прививки от COVID-19 рассказала уральский иммунолог
О причинах выдачи медотвода от прививки от COVID-19 рассказала уральский иммунолог
Сегодня, 17:41Здоровье и экологияФото: 1МI
Главный детский иммунолог Свердловской области назвала единственную причину для получения медотвода детям и подросткам.

Единственным противопоказанием, позволяющим временно не ставить прививку от коронавируса детям и подросткам, является активность воспалительных процессов, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главного детского иммунолога Свердловской области Ирину Тузанкину.

При выявлении воспалительных процессов у ребенка, просто назначается соответствующее лечение. Как только воспаление проходит, назначается срок вакцинации,сообщила специалист.

Напомним, специалисты-иммунологи прогнозируют скорое начало четвертой волны заболеваемостью COVID-19. Редакция TagilCity.ru выяснила, какой она ожидается и готов ли к ней Нижний Тагил.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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