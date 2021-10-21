Первый снег выпал в Нижнем Тагиле в ночь на 22 октября

Первый снег выпал в Нижнем Тагиле в ночь на 22 октября
Первый снег выпал в Нижнем Тагиле в ночь на 22 октября
Сегодня, 00:05Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Затянувшаяся теплая осень в Нижнем Тагиле сменилась похолоданием, а в ночь на пятницу 22 октября в городе выпал первый в сезоне снег. Утром возможно усложнение ситуации на дорогах.

Тагильчане активно делятся в соцсетях фотографиями и видео первого снега: в этом году осень побаловала жителей Нижнего Тагила долгим теплом и сухой погодой. Но конец октября будет дождливым и снежным: уже с пятницы в городе ожидаются осадки.

До конца недели, по прогнозам синоптиков, будет плюсовая температура (до +7 в пятницу, +9 в субботу и +6 в воскресенье). Выходные будут сопровождаться осадками в виде дождя, а снижение температуры с понедельника принесет снегопады.

Водителям в связи с переменой погоды и вероятным снижением видимости напоминают о важности соблюдения дистанции между транспортными средствами и контроля скоростного режима, особенно вблизи пешеходных переходов.

Если у вас есть красивые фотографии первого снега - выкладывайте их в Instagram и отмечайте аккаунт tagilcity.news, самые интересные кадры мы выложим к себе!

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