Первый снег выпал в Нижнем Тагиле в ночь на 22 октября

Тагильчане активно делятся в соцсетях фотографиями и видео первого снега: в этом году осень побаловала жителей Нижнего Тагила долгим теплом и сухой погодой. Но конец октября будет дождливым и снежным: уже с пятницы в городе ожидаются осадки.
До конца недели, по прогнозам синоптиков, будет плюсовая температура (до +7 в пятницу, +9 в субботу и +6 в воскресенье). Выходные будут сопровождаться осадками в виде дождя, а снижение температуры с понедельника принесет снегопады.
Водителям в связи с переменой погоды и вероятным снижением видимости напоминают о важности соблюдения дистанции между транспортными средствами и контроля скоростного режима, особенно вблизи пешеходных переходов.
Если у вас есть красивые фотографии первого снега - выкладывайте их в Instagram и отмечайте аккаунт tagilcity.news, самые интересные кадры мы выложим к себе!