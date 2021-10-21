Продырявить стены для избавления от плесени предложили многодетной уральской семье

Многодетная семья Гурских живет в двухкомнатной квартире в доме 1957 года постройки. Стены жилища постоянно покрыты плесенью, сообщает ЕАН.
Обеспокоенные здоровьем семерых малолетних детей, родители ведут регулярную борьбу с «недугом»: смывают, дезинфицируют, красят, но все без толку — плесень появляется снова и снова.
После многочисленных попыток решить проблему, глава семейства обратился за помощью в администрацию Каменска-Уральска.
Пришел человек от департамента строительства посмотрел на наши стены и сказал, что плесень образуется из-за того, что в квартире плохая вентиляция. Помощи, как решить эту проблему, от администрации не предложил. Сказал, что надо просверлить в стене дыры для циркуляции воздуха, рассказывает многодетная мать Светлана Гурская.
На возражение матери, что детям будет холодно, чиновник развел руками.
По словам Светланы, семья состоит в очереди на улучшение жилищных условий, другой возможности решить вопрос с жильём у них нет, так как большую семью обеспечивает только отец, который работает на заводе.
Нам не дают расширения жилья, говорят, мол, вы же стоите в очереди, чего вы еще хотите? А в очереди мы стоим две тысячи какие-то, то есть новой квартиры мы никогда не дождемся, если будем молчать. При этом мы признаны малоимущими и нуждающимися, уточнила свердловчанка.
В администрации Каменска-Уральска информацию частично подтверждают.
Семья стоит у нас на учете нуждающихся с 16.03.2021. Обращений по вопросу непригодности для проживания не было, прокомментировала изданию пресс-секретарь администрации муниципалитета Елена Шеремет.
Напомним, плесень покрыла стены квартиры известного спортсмена в Новоуральске после ремонта балкона у соседей.