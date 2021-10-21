Продырявить стены для избавления от плесени предложили многодетной уральской семье

Нам не дают расширения жилья, говорят, мол, вы же стоите в очереди, чего вы еще хотите? А в очереди мы стоим две тысячи какие-то, то есть новой квартиры мы никогда не дождемся, если будем молчать. При этом мы признаны малоимущими и нуждающимися, уточнила свердловчанка.