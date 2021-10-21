Продырявить стены для избавления от плесени предложили многодетной уральской семье

Продырявить стены для избавления от плесени предложили многодетной уральской семье
Продырявить стены для избавления от плесени предложили многодетной уральской семье
Сегодня, 18:20Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Чтобы избавиться от плесени многодетной семье из Каменска-Уральского предложили продырявить стены. Такое решение проблемы видят в администрации города.

Многодетная семья Гурских живет в двухкомнатной квартире в доме 1957 года постройки. Стены жилища постоянно покрыты плесенью, сообщает ЕАН.

Обеспокоенные здоровьем семерых малолетних детей, родители ведут регулярную борьбу с «недугом»: смывают, дезинфицируют, красят, но все без толку — плесень появляется снова и снова.

После многочисленных попыток решить проблему, глава семейства обратился за помощью в администрацию Каменска-Уральска.

Пришел человек от департамента строительства посмотрел на наши стены и сказал, что плесень образуется из-за того, что в квартире плохая вентиляция. Помощи, как решить эту проблему, от администрации не предложил. Сказал, что надо просверлить в стене дыры для циркуляции воздуха, рассказывает многодетная мать Светлана Гурская.

На возражение матери, что детям будет холодно, чиновник развел руками.

По словам Светланы, семья состоит в очереди на улучшение жилищных условий, другой возможности решить вопрос с жильём у них нет, так как большую семью обеспечивает только отец, который работает на заводе.

Нам не дают расширения жилья, говорят, мол, вы же стоите в очереди, чего вы еще хотите? А в очереди мы стоим две тысячи какие-то, то есть новой квартиры мы никогда не дождемся, если будем молчать. При этом мы признаны малоимущими и нуждающимися, уточнила свердловчанка.

В администрации Каменска-Уральска информацию частично подтверждают.

Семья стоит у нас на учете нуждающихся с 16.03.2021. Обращений по вопросу непригодности для проживания не было, прокомментировала изданию пресс-секретарь администрации муниципалитета Елена Шеремет.

Напомним, плесень покрыла стены квартиры известного спортсмена в Новоуральске после ремонта балкона у соседей.

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