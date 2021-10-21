Проверка организована из-за жалоб на обеззараживатели в поликлинике в Нижнем Тагиле

Несколько тагильчан пожаловались, что им пришлось находиться в коридоре поликлиники ЦГБ № 1 Нижнего Тагила в тот момент, когда там производилось кварцевание. Некоторые обратились за медпомощью с болью в глазах.

Несколько жителей Нижнего Тагила обвиняют поликлинику № 1 на улице Окунева в том, что якобы в момент их нахождения там, медики в коридоре включили кварцевую антибактерицидную лампу. По этой причине у некоторых заболели глаза и они обратились за медпомощью, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте. Частично произведен обзвон пациентов, обращавшихся с электротравмами в глазной травмпункт, который показал, что среди них были те, кто получил травмы на производстве и те, кто имеет дома переносной кварц,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ЦГБ № 1. В данном лечебном учреждении применяется не вредные для человека кварцевые лампы, а рециркуляторы, которые разрешены к применению в присутствии людей. В поликлинике организована внутренняя проверка, итоги которой будут сообщены по ее окончанию, добавили в пресс-службе больницы.

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