Зоозащитники Первоуральска борются за жизнь дикой белки

Уральские зоозащитники спасают жизнь дикой белке с серьезным воспалением лапки, сообщает «КП-Екатеринбург».
Белку с туго переметанной веревкой лапой, нашла жительница Ноябрьска Лидия Карпова, во время прогулки в парке. Женщина взялась за спасение бедного животного — в клетку насыпала орешки, и белка сама залезла во временный дом.
Сразу после этого Лидия связалась с владелицей приюта для диких животных «Особый питомец» под Первоуральском Татьяной Голик и договорилась о лечении. Для своего спасения белке Лапке пришлось преодолеть долгий путь на поезде.
Белочку решено было отправить на поезде в клетке по специальной службе доставки без сопровождения. Сейчас на РЖД есть такая услуга. Так мне и привезли белочку. 2 октября я забрала ее в Екатеринбурге и сразу отвезла в ветклинику,уточняет зоозащитница Татьяна Голик.
После проведения рентгена специалисты вынесли неутешительный вердикт: веревка пережала белке сосуды, и конечность атрофировались. Лапку животного спасти не удастся.
Сейчас нога сильно воспалена и не восстанавливается. Утешений никаких нет и быть не может. Лапу в любом случае придется ампутировать,констатирует Татьяна.
Белочку пока лечат противовоспалительными препаратами, а после ампутации она вернётся в Ноябрьск, где ей уже подыскали хозяина, который готов о ней позаботится, так как без лапки выжить в дикой природе она не сможет.
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