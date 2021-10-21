Зоозащитники Первоуральска борются за жизнь дикой белки

Белочку решено было отправить на поезде в клетке по специальной службе доставки без сопровождения. Сейчас на РЖД есть такая услуга. Так мне и привезли белочку. 2 октября я забрала ее в Екатеринбурге и сразу отвезла в ветклинику,уточняет зоозащитница Татьяна Голик.