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35 фельдшерско-акушерских пунктов появятся в Свердловской области в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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35 фельдшерско-акушерских пунктов появятся в Свердловской области в 2019 году

Сегодня, 07:30Здоровье и экологияФото: minzdrav.midural.ru
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