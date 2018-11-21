35 фельдшерско-акушерских пунктов появятся в Свердловской области в 2019 году
Сегодня, 07:30Здоровье и экологияФото: minzdrav.midural.ru
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Муниципалитеты Свердловской области в 2019 году получат новые модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).
До июля 2019 года свердловские города должны получить 12 модульных ФАПов. В течение следующего года планируется также приобретение 23 дополнительных пунктов и на стадии подготовки документы для покупки ещё 8-ми, сообщает «Московский комсомолец Урал».
Информация о закупке фельдшерско-акушерских пунктов была озвучена на заседании рабочей группы Заксобрания замминистра здравоохранения Нонной Кивелевой.
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