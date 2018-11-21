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Проект благоустройства Шарташского парка в Екатеринбурге не прошел госэкспертизу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Womens cyclist man leisure riding fun bike joke 1160095

Проект благоустройства Шарташского парка в Екатеринбурге не прошел госэкспертизу

Сегодня, 14:07Здоровье и экологияФото: maxpixel.net
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