Проект благоустройства Шарташского парка в Екатеринбурге не прошел госэкспертизу
Согласно заключению государственной экологической экспертизы проект благоустройства Шарташского парка требует доработок из-за несоответствия требованиям природоохранного законодательства.
Проект благоустройства Шарташского парка в Екатеринбурге, руководителем которого является бизнесмен Артур Зиганшин, не прошел государственную экологическую экспертизу. В документе говорится, что предоставленные материалы проектной документации «Благоустройство территории Шарташского лесного парка. Капитальный ремонт дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек» не соответствуют требованиям природоохранного законодательства и требуют доработки.
В настоящий момент в Шарташском парке демонтированы рекламные щиты и растяжки, еженедельно проводится уборка мусора, происходит демонтаж незаконных построек и заборов. Кроме того, на территорию парка ограничен въезд для автомобилей.
Всего на ремонт дороги в парке, ее обустройство и велодорожки выделены около 360 млн рублей из бюджета Свердловской области. Согласно проекту, разработка документации должна быть выполнена до 1 ноября и в течение месяца с момента заключения договора с подрядчиком. Окончательные работы по благоустройству должны быть завершены не позднее 20 декабря 2020 года, сообщает Znak.com.