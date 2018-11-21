Проект благоустройства Шарташского парка в Екатеринбурге не прошел госэкспертизу

Проект благоустройства Шарташского парка в Екатеринбурге, руководителем которого является бизнесмен Артур Зиганшин, не прошел государственную экологическую экспертизу. В документе говорится, что предоставленные материалы проектной документации «Благоустройство территории Шарташского лесного парка. Капитальный ремонт дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек» не соответствуют требованиям природоохранного законодательства и требуют доработки.

В настоящий момент в Шарташском парке демонтированы рекламные щиты и растяжки, еженедельно проводится уборка мусора, происходит демонтаж незаконных построек и заборов. Кроме того, на территорию парка ограничен въезд для автомобилей.