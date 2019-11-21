Потепление и небольшой снег обещают синоптики тагильчанам в конце недели
Сегодня, 09:24Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным Гисметео, в эти выходные тагильчан ждет теплая и снежная погода.
Сюжеты: Нижний Тагил
В четверг днем синоптики обещают -9 градусов. Переменная облачность, снег.
В пятницу, 22 ноября, днем ожидается -3 градуса, ночью столбик термометра опустится до -8 градусов.
В субботу в дневные и ночные часы ожидается -3 градуса, возможен снег, ветер — до 11 метров в секунду.
В воскресенье, 24 ноября, днем синоптики обещают -1 градус, ночью — до -4, небольшой снег. Порывы ветра будут достигать 9 метров в секунду.
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