За девять месяцев 2019 года в Нижнем Тагиле снизилась смертность населения

Мэр Нижнего Тагила провел заседание Совета по реализации мероприятий, направленных на охрану здоровья граждан. За девять месяцев 2019 года численность взрослого населения сократилась с 296 225 человек до 292 041 человека. Однако, несмотря на это, общая смертность уменьшилась на 78 случаев. Об этом рассказала заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы ГБУЗ СО «Городская больница № 4» Ирина Кукушкина.