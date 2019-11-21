За девять месяцев 2019 года в Нижнем Тагиле снизилась смертность населения
За девять месяцев 2019 года общая смертность в Нижнем Тагиле снизилась на 78 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба мэрии.
Мэр Нижнего Тагила провел заседание Совета по реализации мероприятий, направленных на охрану здоровья граждан. За девять месяцев 2019 года численность взрослого населения сократилась с 296 225 человек до 292 041 человека. Однако, несмотря на это, общая смертность уменьшилась на 78 случаев. Об этом рассказала заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы ГБУЗ СО «Городская больница № 4» Ирина Кукушкина.
На первом месте среди болезней, от которых умирали жители города, болезни системы кровообращения (2085 случаев), на втором – новообразования (588 случаев), на третьем – болезни органов пищеварения (270 случаев).
Главный врач ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» Сергей Овсянников рассказал, что в рамках диспансеризации и профосмотров выявлены 5395 случаев болезни системы кровообращения, 471 – сахарного диабета, 389 – болезни органов дыхания и 113 – злокачественных новообразований.