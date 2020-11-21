«Новые известия»: откуда взялся дефицит препаратов в России

Истории от читателей издания

Я 1980 г. рождения с не самой тяжелой формой муковисцидоза, во многом благодаря этому дожил до 40 лет. Живу я в городе-герое Севастополе, при Украине мы даже не могли подумать о бесплатных лекарствах и когда при России начали выдавать лекарства и в том числе достаточно дорогостоящие я был сильно удивлен. В конце 2019 года появились проблемы с выдаваемыми препаратами. А именно исчез из России Колистин, а также оригинальные антибиотики, а именно Цефтазидим (входит в ЖНВЛП) (Фортум), причем Фортум исчез вообще из России. Самой большой проблемой для Российских пациентов я считаю отсутствие выбора препаратов, особенно внутривенных антибиотиков. В наших больницах капают дешевые дженерики (Это препараты, которые копируют оригинальные), из-за того что они более плохого качества, а мы применяем высокие дозировки, в большинстве случаев возникают сильные побочные реакции на эти препараты, пишет Пинчук Т.В. из Севастополя.