21 ноября редакция TagilCity.ru провела замеры загрязнения воздуха в районе проходной «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Газовый анализатор «Геолан» не выявил превышения концентрации пяти загрязняющих веществ.

Замеры проводились при температуре воздуха -4 градуса, юго-западном ветре со скоростью пять метров в секунду и с порывами до 12 метров в секунду. Превышений по синильной кислоте, диоксиду серы, формальдегиду, диоксиду азота и сероводороду газоанализатор не зафиксировал. Video: tagilcity.ru Напомним, 20 ноября TagilCity.ru проводила аналогичные замеры в районе железнодорожного вокзала. Превышения концентрации пяти загрязняющих веществ прибор также не выявил.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter