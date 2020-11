Роспотребнадзор: в Нижнем Тагиле треть больных COVID-19 заразились дома

В Нижнем Тагиле 30% заразившихся коронавирусом подхватили вирус дома, рассказал руководитель местного отдела Роспотребнадзора Юрий Бармин.

В городе зафиксировано 2 693 заболевших COVID-19. Наша статистика расходится с данными оперативного штаба Свердловской области, они сообщают о 2 804 случаях заражения тагильчан, передает ИА «Все новости» слова Бармина с заседания профильной комиссии городской думы. Отмечается, что больше всего заболевших работают на градообразующих предприятиях. На НТМК проводится до полутора тысяч «ковидных» тестов в день, что помогает выявить бессимптомный больных. Носители инфекции переносят заразу в тяжелой форме в 2% случаев, 28% - в средней, а 70% - в легкой. 30% заболевают дома от других работающих сожителей. Еще 20% заражаются во время мероприятий, таких как день рождения, где скапливаются люди. Пятая часть становится носителями потому что не соблюдает масочный режим, говорит санврач. Руководитель нижнетагильского отделения Роспотребнадзора сообщает, что кроме COVID-19 зафиксирована вспышка ОРВИ. Зарегистрировано почти три тысячи случаев, что на 8% превышает прошлогодний показатель. Случаев пневмонии стало больше на 27%, по сравнению с предыдущей неделей. Чаще всего, ей болеют жители Джержинского района. Напомним, в Нижнем Тагиле зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным оперштаба, общее количество заболевших с начала пандемии составило 2 817 человек. В Свердловской области за сутки выявили 378 случаев COVID-19, с начала пандемии — 42 838. Всего выписано 35 011 человек, из них 382 за прошедшие сутки. С 20 по 21 ноября от инфекции скончались 10 человек, с начала пандемии умерли 943 пациента. В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировали 14 случаев заболевания коронавирусом

