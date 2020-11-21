Роспотребнадзор: в Нижнем Тагиле треть больных COVID-19 заразились дома

Напомним, в Нижнем Тагиле зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным оперштаба, общее количество заболевших с начала пандемии составило 2 817 человек. В Свердловской области за сутки выявили 378 случаев COVID-19, с начала пандемии — 42 838. Всего выписано 35 011 человек, из них 382 за прошедшие сутки. С 20 по 21 ноября от инфекции скончались 10 человек, с начала пандемии умерли 943 пациента.