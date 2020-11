В России за сутки выявлено 24 822 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб.

С начала пандемии зарегистрировано 2 064 748 случаев заболевания коронавирусом. Всего из больниц выписано 1 577 435 пациентов, из них 26 021 человек за минувшие сутки. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 474 299 россиян. С 20 по 21 ноября от инфекции скончались 467 человек, с начала пандемии зафиксировано 35 778 летальных случаев.

