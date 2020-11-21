В Свердловской области очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки

В Свердловской области очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки

Сегодня, 13:19Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
За сутки в Свердловской области зарегистрировали 378 случаев COVID-19, сообщает оперштаб региона.

Всего с начала пандемии зафиксировали 42 838 случаев заболевания.

Состояние 530 больных тяжелое, 214 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

По выздоровлению выписано 382 пациента, всего с начала пандемии — 35 011 человек.

Зафиксировано 10 смертельных случаев от инфекции, всего скончались 943 пациента.

В России за сутки выявили 24 822 случая коронавируса, с начала пандемии — 2 064 748. Из медучреждений за сутки выписали 26 021 человека, всего выздоровели 1 577 435 пациентов. За сутки скончались 467 россиян, всего от коронавируса умерли 35 778 человек.

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