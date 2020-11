В Свердловской области очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки

За сутки в Свердловской области зарегистрировали 378 случаев COVID-19, сообщает оперштаб региона.

Всего с начала пандемии зафиксировали 42 838 случаев заболевания. Состояние 530 больных тяжелое, 214 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. По выздоровлению выписано 382 пациента, всего с начала пандемии — 35 011 человек. Зафиксировано 10 смертельных случаев от инфекции, всего скончались 943 пациента. В России за сутки выявили 24 822 случая коронавируса, с начала пандемии — 2 064 748. Из медучреждений за сутки выписали 26 021 человека, всего выздоровели 1 577 435 пациентов. За сутки скончались 467 россиян, всего от коронавируса умерли 35 778 человек.

