В Свердловской области очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки

В России за сутки выявили 24 822 случая коронавируса, с начала пандемии — 2 064 748. Из медучреждений за сутки выписали 26 021 человека, всего выздоровели 1 577 435 пациентов. За сутки скончались 467 россиян, всего от коронавируса умерли 35 778 человек.