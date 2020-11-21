В Свердловской области появился экспресс-тест на COVID-19

В Свердловской области появился экспресс-тест на COVID-19

Сегодня, 17:58Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области появился новый тест на коронавирус, который дает возможность получить результат за 30 минут.

Он включен Минздравом в перечень рекомендуемых систем выявления «ковида». Тестировать новым способом будут пациентов в стационарах и поликлиниках,передает E1 сообщение пресс-службы ТФОМС.

Отмечается, что стоимость нового теста составит 1500 рублей. Денежные средства будут компенсированы медицинским учреждениям по системе ОМС.

Как сообщили в пресс-службе Территориального фонда ОМС, самым актуальным применением теста станет анализ пациентов, госпитализируемых планово. Быстрый результат позволит установить наличие COVID-19, что снизит риски распространения коронавируса вне «красных зон». Кроме того, выполнение тестирования не требует специального оборудования, что разгрузит лаборатории.

Планируется начать использование нового медицинского способа выявления коронавируса уже в ноябре этого года.

Напомним, 19 ноября сообщалось, что в Демидовской городской больнице Нижнего Тагила начнется тестирование не «ковид». При этом лабораторные исследования проб будут проводить в Екатеринбурге в ОКБ № 1, а также двух горбольницах.

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