В Свердловской области появился экспресс-тест на COVID-19

В Свердловской области появился новый тест на коронавирус, который дает возможность получить результат за 30 минут.

Он включен Минздравом в перечень рекомендуемых систем выявления «ковида». Тестировать новым способом будут пациентов в стационарах и поликлиниках,передает E1 сообщение пресс-службы ТФОМС. Отмечается, что стоимость нового теста составит 1500 рублей. Денежные средства будут компенсированы медицинским учреждениям по системе ОМС. Как сообщили в пресс-службе Территориального фонда ОМС, самым актуальным применением теста станет анализ пациентов, госпитализируемых планово. Быстрый результат позволит установить наличие COVID-19, что снизит риски распространения коронавируса вне «красных зон». Кроме того, выполнение тестирования не требует специального оборудования, что разгрузит лаборатории. Планируется начать использование нового медицинского способа выявления коронавируса уже в ноябре этого года. Напомним, 19 ноября сообщалось, что в Демидовской городской больнице Нижнего Тагила начнется тестирование не «ковид». При этом лабораторные исследования проб будут проводить в Екатеринбурге в ОКБ № 1, а также двух горбольницах. В Нижнем Тагиле начнут проводить тесты на COVID-19 в Демидовской горбольнице

