Бетон, шифер, покрышки. Незаконная свалка поглощает пруд на Кирпичном в Нижнем Тагиле

Бетонные обломки вместо берега и утки, плавающие в мусоре — таким видят жители поселка Кирпичный в Нижнем Тагиле небольшой пруд за зданием на улице Полюсная, 3а. По их словам, строительные отходы свозят туда уже не первый год. На месте побывал журналист TagilCity.ru.

Куски бетонных и деревянных перекрытий, шифер, старая мебель, автомобильные покрышки — все это огромными кучами лежит на берегу маленького пруда, где, кстати, живут семейства уток. Продолжение несанкционированной свалки есть и чуть дальше, за железнодорожными путями. Свалка на Кирпичном Фото: TagilCity.ru Рост объема строительного мусора можно проследить и на спутниковых снимках. Если в 2009 году берега пруда были относительно чистые, то с 2016 года свалка начала активно разрастаться. И на снимке 2021 года кучи строительного мусора и подъезды к ним видно отчетливо. 2009 Фото: Google Earth Как рассказали редакции TagilCity.ru местные жители, КАМАЗы с отходами приезжают сюда регулярно. Но, кто таким образом избавляется от мусора, им неизвестно. Уже несколько лет здесь мусор сваливают все, кому не лень. Смотришь, вроде не было ничего, раз — и кто-то опять кучу свалил. Здесь в основном строительный мусор, а привозит — не понятно,рассказал TagilCity.ru преседатель близлежащего гаражного кооператива. Свалка на Кирпичном Редакция направит запрос в природоохранную прокуратуру Нижнего Тагила для проведения проверки по факту обнаружения несанкционированной свалки строительного мусора.

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