Немецкие туристы не смогли без QR-кода попасть в екатеринбургскую бургерную

Туристы из Германии предъявили свежий ПЦР-тест, но все равно не смогли пройти в бургерную в Екатеринбурге. С них потребовали QR-код.

По словам местного жителя, находившегося в этот момент вместе с немецкими гостями, они пытались попасть в бургерную «А ты где?», расположенную на улице Луначарского. Ранее иностранцы сделали отрицательный ПЦР-тест от «Инвитро», однако попасть в общепит все равно не удалось, поскольку персонал потребовал справку о медотводе, сообщает Ура.ру. Ее у приезжих не было. Напомним, свердловские активисты записали новое видеообращение против системы QR-кодов. Оно было адресовано президенту России Владимиру Путину. Видеообращение к Путину записали свердловские борцы с QR-кодами

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter