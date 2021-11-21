Немецкие туристы не смогли без QR-кода попасть в екатеринбургскую бургерную

Немецкие туристы не смогли без QR-кода попасть в екатеринбургскую бургерную
Немецкие туристы не смогли без QR-кода попасть в екатеринбургскую бургерную
Сегодня, 12:59Здоровье и экологияФото: 1MI
Туристы из Германии предъявили свежий ПЦР-тест, но все равно не смогли пройти в бургерную в Екатеринбурге. С них потребовали QR-код.

По словам местного жителя, находившегося в этот момент вместе с немецкими гостями, они пытались попасть в бургерную «А ты где?», расположенную на улице Луначарского. Ранее иностранцы сделали отрицательный ПЦР-тест от «Инвитро», однако попасть в общепит все равно не удалось, поскольку персонал потребовал справку о медотводе, сообщает Ура.ру. Ее у приезжих не было.

Напомним, свердловские активисты записали новое видеообращение против системы QR-кодов. Оно было адресовано президенту России Владимиру Путину.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
Материалы по теме:
германиявакцинацияобщепитЕкатеринбургтуристы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы