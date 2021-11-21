Выбросы формальдегида и свалка на пруду. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

Почти половину октября тагильчане дышали воздухом с превышением формальдегида, а в поселке Кирпичный кучи строительного мусора поглощают небольшой пруд. Об этих и других экологических событиях Нижнего Тагила и области, читайте в итогах недели от TagilCity.ru.

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