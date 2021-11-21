Выбросы формальдегида и свалка на пруду. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

11 дней в октябре, по данным стационарных постов УГМС, в тагильском воздухе концентрация формальдегида превышала норму. Самый высокий показатель превышения был 30 октября — до 2,2 ПДК. При этом все превышения фиксировались на двух постах — на Вагонке и Сухоложском поселке.
Государство решило наказывать предприятия-загрязнители, в случае, если они не придут к результатам программы «Чистый воздух», то есть не снизят к 2024 году вредные выбросы на 20%. Эта учесть может постичь и тагильские заводы. А пока они лишь платят за вредное воздействие на атмосферу, почву и воду в то время, как Росприроднадзор и Минэкологии РФ продумывают список возможных наказаний.
Пока одни предприятия загрязняют воздух, другие наносят непоправимый вред почве и водоемам. Так горы строительного мусора поглощают небольшой пруд в поселке Кирпичный. Скоро отходы вытеснят семейства уток, живущих рядом с водой, а вместо берега будут лишь обломки бетонных конструкций. Местные жители рассказывают, что строительный мусор свозится сюда регулярно в течение уже нескольких лет. Но, кто этим занимается, неизвестно.
Пробы воды из родников и колодцев Нижнего Тагила будут отобраны на соответствие саннормам. На это планируют потратить 560 тысяч рублей. Исследования проведут в Нижнем Тагиле, поселках Висимо-Утка и Уралец, а также других близлежащих селах и деревнях. Вода из нецентрализованных источников будет проверяться по 16 показателям, в том числе на запах, мутность, различные бактерии, тяжелые металлы и так далее.
А на Вагонке в Нижнем Тагиле может появится новое место отдыха. Проект по благоустройству территории возле реки Ежовка и прилегающих прудов в Алтайском микрорайоне будет рассмотрен в администрации города. Ранее местные жители предложили очистить русло реки и два небольших пруда, а также благоустроить их берега, сделав там парковую зону.