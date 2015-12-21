80% российского майонеза не соответствуют стандартам качества

Организация «Роскачество» — созданная летом при участии Минпромторга — обнаружила несоответствие стандартам качества более чем у 80% популярных марок майонеза, отобранных для веерного исследования. По данным компании Nielsen, майонез входит в пятерку самых продаваемых продуктов питания в предновогодние дни и в декаду праздников.

Как сообщили «Известиям» в «Роскачестве», были исследованы 27 образцов наиболее продаваемых (по данным АКОРТ, «Независимых сетей россии», аналитических агентств) в рознице российских марок майонеза, который традиционно называется «Провансаль» и имеет жирность в 67%. Среди них — Baisad, Billa, Globus, Fine Life, Heinz, Mr. Ricco, Rioba, «Букет», «Вкуснотека», «Гастроном», «ЕЖК», «Каждый день», «Круглый год», «Махеевъ», «Мечта хозяйки», «Миладора», «Московский провансаль», «Новосибирский», «Оскар», «Ряба», «Сдобри», «Селяночка», «Скит», «Слобода», «То что надо», «Тысяча озер», «Хабаровский».

Эксперты оценивали натуральность ингредиентов, уровень кислотности (у качественного майонеза, по стандартам Роскачества, он должен быть низким), устойчивость эмульсии, а также густоту (качественный продукт должен быть густым).

Как сообщила «Известиям» замруководителя «Роскачества» Елена Саратцева, продукт высокого качества должен быть изготовлен из растительных масел, яиц и горчичных продуктов, а также натуральных загустителей, антиоксидантов, ароматизаторов, красителей, соли и сахара. Исключено использование консервантов, с помощью которых изготовители увеличивают срок годности продукта от 7 месяцев до года.

При этом Саратцева отметила, что технические регламенты позволяют изготавливать майонез с искусственными ингредиентами в составе. Его можно считать безопасным, но не качественным. Собеседница упомянула, что во всех образцах ненатуральных ингредиентов и следов ГМО не обнаружено, как не найдено тяжелых металлов, токсических элементов, радиоактивных нуклидов, патогенных организмов (в том числе сальмонеллы и кишечной палочки).

В ходе лабораторных испытаний у 16 марок в составе были обнаружены консерванты — бензойная кислота (Е210) и сорбиновая кислота (Е200). Только у 11 из 27 марок в составе не было консервантов — Mr. Ricco, «Каждый день», «Скит», «Миладора», «Московский провансаль», «Ряба», «Слобода», Heinz, «Букет» и «Новосибирский провансаль», «Хабаровский». Проверку на кислотность не прошел лишь майонез Heinz — при дегустации его вкус был описан как «кислый с прогорклым вкусом». Эксперты «Роскачества» уверяют, что виной тому избыток уксусной кислоты и что повышенная кислотность не влияет на безопасность продукта, а говорит лишь об уровне его качества.

Исследование показало, что в 13 марках из 27 производители уменьшали жирность продукта, а маркировали его как майонез 67%-ной жирности. Это, по мнению «Роскачества», нарушает права потребителя и вводит его в заблуждение, а также противоречит требованиям к маркировке по техническому регламенту. О каждом из случаев Роскачество проинформировало Роспотребнадзор.

По итогам проверки, в стандарты полностью «уложились» только шесть образцов — майонезы «Скит», «Ряба», «Слобода», «Букет», Mr. Ricco уже получили маркировку знака качества, а майонез «Новосибирский провансаль» еще исследуют на локализацию производства. Национальная система оценки качества требует, чтобы большая часть ингредиентов для продукта, как и он сам, были произведены в России.

Майонез входит в пятерку продуктов, по данным компании Nielsen, чьи продажи возрастают в декабре-январе по сравнению со среднегодовыми показателями. Продажи майонеза вырастают на 20-25%, весовых шоколадных конфет — на 15-20%, икры, чая в жестяных банках и шоколада в коробках — на 100%.

Исполнительный директор Масложирового союза (входят крупные производители майонеза и растительного масла) Юрий Морозов в беседе с «Известиями» сообщил, что не может комментировать методику работы Роскачества. По его мнению, в России сегодня нет действующей методики определения перекисного числа для майонеза, а именно эта характеристика могла бы в полной мере подтвердить качественность или некачественность масложировой продукции. Перекисное число показывает содержание продуктов окисления растительных жиров, входящих в состав майонеза. Неочищенное растительное масло или несвежее масло имеют высокое перекисное число.

По данным Росстата, в прошлом году в России было произведено 845,4 тыс. тонн майонеза и майонезных соусов, что на 0,1% меньше, чем в 2013 году. Около 40% всего майонеза в стране производится в Приволжском федеральном округе; лидерами рынка являются такие предприятия, как ОАО «Нижегородский масло-жировой комбинат» (ГК НМЖК), ЗАО «Эссен Продакшн АГ», ГК «Эфко».

В 2014 году Россия ввезла чуть более 16 тыс. тонн майонеза, а продала в другие страны чуть более 39 тыс. тонн. Согласно статистике ФТС, совокупный объем импорта майонеза с января по октябрь 2015 года составил 7,4 тыс. тонн на сумму $6,7 млн. За такой же период прошлого года поставки были больше — 13 тыс. тонн на $10,3 млн. В основном Россия закупает майонез в Корее и Германии, поставки из которых за 10 месяцев этого года составили 4,2 тыс. тонн и 2,6 тыс. тонн соответственно, сумма поставок — $2,8 млн из обеих стран.