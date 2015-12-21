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Уральский клинический центр Владислава Тетюхина признан лучшим «Социальным проектом года»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уральский клинический центр Владислава Тетюхина признан лучшим «Социальным проектом года»

21 декабря 2015, 15:10Здоровье и экологияАнастасия Б.
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