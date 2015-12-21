Уральский клинический центр Владислава Тетюхина признан лучшим «Социальным проектом года»

Церемония вручения премии, которую ежегодно присуждают лидерам политики и бизнеса Уральского региона и Пермского края, состоялась в минувшую пятницу в Екатеринбурге. Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, основателем которого стал Владислав Тетюхин, стал лучшим в номинации «Социальный проект года».

Премия «Итоги года Урала и Сибири» была учреждена в 2006 году. Победители определяются по итогам широкомасштабного трехуровневого исследования. К участию в нем привлекаются порядка 500 экспертов, представляющих исполнительную и законодательную власти, деловые и экспертные круги. В среднем за каждую премию борются 20–30 претендентов. Победитель в каждой номинации определяются большинством голосов. В 2015 году номинантами премии «Итоги года Урала и Сибири – 2015» стали более 150 представителей политической и бизнес-элиты, сообщает «УралПолит.Ru».