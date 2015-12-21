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Во вторник в Свердловской области ожидается потепление до -1 градуса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Во вторник в Свердловской области ожидается потепление до -1 градуса

21 декабря 2015, 08:55Здоровье и экологияАлександра Логинова
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