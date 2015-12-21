Во вторник в Свердловской области ожидается потепление до -1 градуса

Радует только яркое солнце, но при этом над городом висит смог. Синоптики объяснили: «выхолаживанию приземного слоя воздуха» в конце недели способствовали стихший ветер и неплотная облачность.

Однако, как обещают в Свердловском гидрометцентре, в ближайшие дни все изменится: в первой половине недели вдоль арктического побережья пройдет мощный циклон, и западные ветры, дующие на его южной периферии, принесут порцию атлантического тепла.