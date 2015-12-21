Во вторник в Свердловской области ожидается потепление до -1 градуса
21 декабря 2015, 08:55Здоровье и экологияАлександра Логинова
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Как и обещали синоптики, на Урал пришла настоящая зима. В выходные в течение дня столбик термометра опускался до –25°C.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Радует только яркое солнце, но при этом над городом висит смог. Синоптики объяснили: «выхолаживанию приземного слоя воздуха» в конце недели способствовали стихший ветер и неплотная облачность.
Однако, как обещают в Свердловском гидрометцентре, в ближайшие дни все изменится: в первой половине недели вдоль арктического побережья пройдет мощный циклон, и западные ветры, дующие на его южной периферии, принесут порцию атлантического тепла.
Уже 21 декабря, в уральской столице потеплеет до –12°C, а во вторник воздух прогреется сразу до –1°C. При этом порывы ветра будут достигать 16 м/с, возможен мокрый снег.
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