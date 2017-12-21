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Новости Нижнего Тагила

Медицинский центр Ревды выставлял клиентам завышенные счёта

21 декабря 2017, 08:00Добавить новость
город,деньги,медицина,нарушение,проверка,Роспотребнадзор,Свердловская область,суд,Ревда,медицинский центр
Жительница Ревды обратилась в Роспотребнадзор с жалобой на то, что центр платных медицинских услуг предоставляет своим клиентам неверную информацию о ценах. Была проведена соответствующая проверка.

Свердловчанка обратилась в стоматологический кабинет центра для обследования своего ребенка. Прежде она узнала стоимость услуг и была согласна потратить определённое количество денег. Однако после лечения выставленный счет не соответствовал изначальным данным.

Пациентку возмутило то, что в счёт вошли услуги по заполнению карты и использованию гигиенического набора. Женщина обратилась в клинику с претензией о неправомерности действий, однако руководство центра отказало в удовлетворении ее требований.

Дальнейшую проверку проводил Роспотребнадзор. Специалисты выяснили, что медицинский центр допускает использование несоответствующих нормам правовых актов. В частности, на сайте учреждения нет полной информации об оказании предоставляемых услуг.

По итогам проверки в отношении юридического и должностного лица были составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме того, были вынесены предписания об устранении недочётов.

По истечении времени выяснилось, что руководство центра не спешит устранять нарушения, поэтому Роспотребнадзор передал исковое заявление в суд.

Судья сделал вывод, что медицинский центр имеет нарушения в сфере оказания платных услуг. В суде постановили, что ответчик должен довести до потребителей решение органа правосудия через средства массовой информации.

Таким образом, права горожан были защищены, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Свердловчан просят внимательнее относиться к подписанию договоров в платных медицинских центрах, чтобы исключить разночтения в документах, ущемление интересов и нарушение потребительских прав.

 
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