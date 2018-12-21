«Обоснованный отказ»: пациент не смог попасть на прием в травмпункте Нижнего Тагила
11 декабря житель Нижнего Тагила не смог попасть на прием в травмпункте на ул. Вагоностроителей, 12.
Тагильчанин 11 декабря после 16.00 обратился в травмпункт на ул. Вагоностроителей. Однако ему отказали в приеме. При этом пациент жаловался на острую боль.
У мужа распухла рука, была острая боль, обострилась старая травма,рассказала супруга пациента.
У мужчины попросили карту пациента и сообщили, что повторный прием пациентов уже завершен и без карты его не смогут принять. На прием он попасть не смог.
В травмпункте редакции пояснили, что мужчине в приеме было отказано обоснованно.
Это не новая травма, это обострение старой травмы. Такие случаи принимаются в рабочее время с 8 до 16. Показатель «острая боль» тут не применим, оценку острая боль или нет, дает медик, человек пришел своими ногами, не приехал на скорой, также точно он мог прийти к нам в часы приема или обратиться к дежурному терапевту,пояснил редакции TagilCity.ru Георгий Ионга – заведующий травмпунктом на Вагоностроителей, 12.
Чтобы избежать подобных ситуаций, врачи дают ряд советов:
- при появлении острой боли – лучше вызывать скорую помощь;
- в каждой поликлинике есть дежурный терапевт, к нему можно обратиться, если нет возможности попасть на прием по своему участку;
- при повторном приеме с собой необходимо иметь медкарту.
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