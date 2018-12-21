«Обоснованный отказ»: пациент не смог попасть на прием в травмпункте Нижнего Тагила

Тагильчанин 11 декабря после 16.00 обратился в травмпункт на ул. Вагоностроителей. Однако ему отказали в приеме. При этом пациент жаловался на острую боль.

У мужа распухла рука, была острая боль, обострилась старая травма,рассказала супруга пациента.

У мужчины попросили карту пациента и сообщили, что повторный прием пациентов уже завершен и без карты его не смогут принять. На прием он попасть не смог.

В травмпункте редакции пояснили, что мужчине в приеме было отказано обоснованно.

Это не новая травма, это обострение старой травмы. Такие случаи принимаются в рабочее время с 8 до 16. Показатель «острая боль» тут не применим, оценку острая боль или нет, дает медик, человек пришел своими ногами, не приехал на скорой, также точно он мог прийти к нам в часы приема или обратиться к дежурному терапевту,пояснил редакции TagilCity.ru Георгий Ионга – заведующий травмпунктом на Вагоностроителей, 12.

Чтобы избежать подобных ситуаций, врачи дают ряд советов: