Превышение ПДК двух веществ-загрязнителей: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 21 декабря

Превышение ПДК двух веществ-загрязнителей: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 21 декабря

Сегодня, 17:35Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
21 декабря при замерах воздуха на содержание загрязнений в районе ж/д вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор зафиксировал три вещества, разовая ПДК двух из которых превысила норму.

Превышение диоксида азота было в 11 раз (показатель 2,2 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3), сероводорода — в 31 раз (показатель 0,25 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3). Также прибор показал наличие в воздухе формальдегида в размере 0,02 мг/м3, такое значение не превышает разовое ПДК (0,05 мг/м3).

Video:TagilCity.ru

Замеры проходили при температуре воздуха -12 градусов, осадках в виде снега и юго-западном ветре со скоростью три метра в секунду.

Напомним, по итогам прошлой недели наш прибор выявил превышение разовой предельно допустимой концентрации диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и сероводорода в пять из семи дней.

Stories:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
воздухзамерыНижний Тагилсероводородформальдегид
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы