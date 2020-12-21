Превышение ПДК двух веществ-загрязнителей: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 21 декабря

Превышение диоксида азота было в 11 раз (показатель 2,2 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3), сероводорода — в 31 раз (показатель 0,25 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3). Также прибор показал наличие в воздухе формальдегида в размере 0,02 мг/м3, такое значение не превышает разовое ПДК (0,05 мг/м3).