Превышение ПДК двух веществ-загрязнителей: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 21 декабря

21 декабря при замерах воздуха на содержание загрязнений в районе ж/д вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор зафиксировал три вещества, разовая ПДК двух из которых превысила норму.

Превышение диоксида азота было в 11 раз (показатель 2,2 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3), сероводорода — в 31 раз (показатель 0,25 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3). Также прибор показал наличие в воздухе формальдегида в размере 0,02 мг/м3, такое значение не превышает разовое ПДК (0,05 мг/м3). Video: TagilCity.ru Замеры проходили при температуре воздуха -12 градусов, осадках в виде снега и юго-западном ветре со скоростью три метра в секунду. Напомним, по итогам прошлой недели наш прибор выявил превышение разовой предельно допустимой концентрации диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и сероводорода в пять из семи дней. Превышения ПДК в пять из семи дней: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

