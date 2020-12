Разработку медного рудника в Баранче взяла на контроль природоохранная прокуратура

Обращение садоводов из коллективного сада № 8, подписанное почти тремя сотнями жителей Нижнего Тагила, взяла на контроль природоохранная прокуратура.

В Нижнетагильскую городскую думу поступило обращение. Садоводы требуют запретить проектирование разработки месторождения медно-железо-ванадиевых руд Волковского месторождения, которое расположено около поселка Баранчинский. Тагильчане заявили, что карьеры будут создавать в 297 метрах от садовых участков. Гордума направила запросы главе Кушвинского ГО Михаилу Слепухину и природоохранному прокурору Денису Исакову. Последний организовал уже вторую проверку рудника, пишет «Тагильский рабочий». О результатах он рассказал на заседании комиссии по городскому хозяйству. По его словам, информация о расположении рудника на расстоянии в 297 метров от садов, не нашла подтверждения. По данным предприятия, санитарная зона составит положенный по закону один километр. Конечно, садоводам хотелось бы, чтобы она была еще больше, так как они требуют отдаленности в 100 километров, но закон определил иначе. Вместе с тем, директору рудника объявлено предупреждение о недопущения требований законодательства, сказал Денис Исаков. Представители предприятия заявили, что обогатительная фабрика будет построена в трех километрах, а один — это минимальное расстояние, за которое при разработке рудника продвигаться не планируется. На данный момент предприятие проводит оценку воздействия на окружающую среду. Исаков отмечает, что работа еще не завершена, а ситуация находится на контроле природоохранной прокуратуры. Напомним, ранее владельцы садовых участков, расположенных неподалеку от поселка Баранчинский, создали петицию против строительства рудника, потому что их беспокоит экологическая обстановка. Позднее с обращением выступил глава Кушвинского ГО Михаил Слепухин. Он призвал к конструктивному диалогу и предложил обратить внимание на перспективы развития населенных пунктов. 30 октября жители поселка встретились с представителями АО «Святогор», которое занимается разработкой. В ходе беседы было решено изменить проект размещения карьера с учетом пожеланий жителей. При разработке карьера в Баранче планируется использовать экологичные технологии

