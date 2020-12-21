Уральская больница получила видеостойку для лапароскопических операций за 23 миллиона

По словам заведующего колопроктологическим отделением СОКБ № 1 Андрея Ощепкова, новая видеостойка отличается качеством изображения. Разрешение 4К позволяет увидеть во время операции все мелкие сосуды и нервы. Это позволяет избежать их повреждения. Кроме того, есть возможность работы с 3D-изображением.