Уральская больница получила видеостойку для лапароскопических операций за 23 миллиона

Уральская больница получила видеостойку для лапароскопических операций за 23 миллиона

Сегодня, 15:16Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Свердловская клиническая областная больница № 1 (СОКБ) получила современный эндовидеоскопический комплекс для колопроктологического отделения для повышения качества лапароскопических вмешательств, в том числе и при хирургическом лечении онкобольных. Приобретение видеостойки обошлось в 23 миллиона рублей.

По словам заведующего колопроктологическим отделением СОКБ № 1 Андрея Ощепкова, новая видеостойка отличается качеством изображения. Разрешение 4К позволяет увидеть во время операции все мелкие сосуды и нервы. Это позволяет избежать их повреждения. Кроме того, есть возможность работы с 3D-изображением.

Он уточнил, что ранее для вмешательств использовалась видеостойка, приобретенная в начале 2000-х годов.

Также Ощепков добавил, что инсуффлятор (прибор, который надувает брюшную полость для создания пространства для проведения операции) имеет функцию подогрева. Поэтому видеолапараскоп не запотевает из-за разницы температур.

Новое оборудование планируется использовать при хирургическом лечении заболеваний толстого кишечника, при которых требуется его резекция.

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