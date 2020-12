В Свердловской области за сутки снова зарегистрировано почти 400 случаев COVID-19

В Свердловской области за сутки выявлено 396 случаев коронавируса, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области растет число тяжело больных коронавирусом. Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 150, в Нижнем Тагиле — 15 случаев. Также выявлены случаи заболевания у жителей Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Сухого Лога, Серова и других муниципалитетов. Общее количество подтвержденных случаев — 54 539. 630 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 364 лежат в реанимации, 226 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В России за сутки зафиксировано 29 350 случаев коронавируса в 84 регионах страны. Больше всего в Москве — 7797, Санкт-Петербурге — 3752 и Московской области — 1523. С начала пандемии инфекция была выявлена у 2 877 727 россиян. Число выздоровевших пациентов на Среднем Урале превышает количество заболевших. За сутки по выздоровлению из больниц региона было выписано 400 человек. С начала пандемии выздоровели 46 846 пациентов. В России за минувшие сутки выписали 19 705 человек. Общее количество выздоровевших — 2 295 362 пациента. В Свердловской области снова снижается количество смертельных случаев от коронавируса за сутки. За время пандемии от инфекции скончались 1343 свердловчанина, из них 15 умерли за прошедшие сутки. В России за сутки умерло 493 заболевших коронавирусом, всего скончались 51 351 россиян.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter