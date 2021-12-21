Лазерная шлифовка лица — это глубокий пилинг кожи с применением лазера. Суть процедуры в активации естественных процессов регенерации кожи вследствие ее контролируемого повреждения, которое заключается в снятии эпидермиса и верхних слоев дермы. В результате ускоряется процесс обновления клеток и происходит усиленная выработка коллагена и эластина, что позитивно влияет на внешний вид кожи.
Шлифовка кожи лазером позволяет избавиться от выраженных дефектов кожи, таких как акне и рубцы, а также оказывает мощный лифтинг эффект для зрелой кожи. Преимущества лазерной полировки лица в универсальности, ведь она подходит не только для борьбы с несовершенствами, но и в качестве уходовых мер. Несмотря на болезненность, процедура безопасна для здоровья, при условии соблюдения врачом техники безопасности и следования пациентом рекомендаций по уходу за кожей до и после полировки лица.
Лазерную коррекцию кожи не рекомендуется проводить весной и летом, когда солнце наиболее активно, так как процедура повышает фоточувствительность кожи. Оптимальное время для обработки лица лазером — осень-зима.
Длительность реабилитации после лазерных процедур зависит от глубины воздействия. Ускорить восстановление поможет грамотный уход за кожей с помощью специальных косметических средств, о которых мы расскажем ниже.
Как видите, у процедуры есть плюсы и минусы, но результаты до и после лазерной шлифовки лица демонстрируют ее эффективность для омоложения и борьбы с дефектами кожи.
Как косметологическая процедура лазерная шлифовка кожи имеет свои характерные особенности. В этом разделе мы расскажем, как проходит лазерная коррекция лица, нужно ли к ней готовиться и есть ли противопоказания к проведению.
Шлифовка лица лазером успешно применяется не только для коррекции эстетических несовершенств,
но и для лечения некоторых заболеваний кожи. Показаниями к лазерной шлифовке являются:
Учитывая травматичность лазерной шлифовки кожи лица, у нее есть противопоказания, в том числе специфические. К наиболее важным относятся:
Перед тем, как записаться на процедуру омоложения или чистки лица лазером, следует обязательно проконсультироваться с дерматологом.
Разобравшись, для чего делают лазерную полировку лица в косметологии, рассмотрим, как к ней готовиться. От правильной подготовки к процедуре зависит итоговый результат, и даже длительность восстановления. Итак, что нужно сделать перед лазерной шлифовкой:
Кроме того, следует заранее посетить косметолога, чтобы подобрать тип лазера и определить, сколько процедур вам потребуется.
Лазерная шлифовка кожи подразумевает нагрев лица или его участков лазером определенного вида. Существует 2 основных типа лазера:
По способу обработки кожи процедура бывает двух видов:
Определив, для чего нужна лазерная шлифовка лица и как она делается, узнаем, как проходит реабилитация после процедуры и как ухаживать за кожей в этот период.
Восстановительный период длится от недели до месяца, что зависит от индивидуальных особенностей организма и глубины воздействия лазера. На протяжении всего периода реабилитации следует строго придерживаться правил ухода за кожей и особенно тщательно защищать ее от солнца.
Переходим к результатам лазерной шлифовки лица. Чего можно добиться с помощью процедуры?
То, как выглядит лицо после лазерной шлифовки — две большие разницы, причем, результат заметен уже после первой процедуры. Точное количество сеансов рассчитывается индивидуально, в зависимости от состояния кожи и специфики проблемы.
Главное, что дает лазерная шлифовка лица — это эффект чистой и молодой кожи, который сохраняется надолго. Продлить действие процедуры, а также ускорить реабилитацию помогут косметические средства SkinСeuticals, рекомендованные дерматологами для применения после эстетических процедур.
Интенсивно увлажняющая и успокаивающая кожу маска с гелевой текстурой с легким охлаждающим эффектом эффективно восстанавливает поврежденную и обезвоженную кожу. На 47% снижает дискомфорт после фракционной лазерной шлифовки, уменьшает покраснения, снимает отечность.
Состав:
В составе нет спирта, красителей, ароматизаторов, парабенов и комедогенных ингредиентов.
Как действует: успокаивает кожу после эстетических процедур, снимает воспаление, красноту и жжение, восполняет баланс влаги, освежает и дарит чувство мгновенного комфорта при применении.
Глубоко увлажняющая и восстанавливающая сыворотка улучшает рельеф кожи, ускоряет процессы регенерации и обновления. Средство применяется при подготовке к лазерной шлифовке, а также спустя 1,5-2 недели после процедуры для ускорения заживления тканей.
Состав:
Как действует: ускоряет процессы регенерации кожи, продлевает эффект косметологических процедур. Рекомендуется применять вместе с антиоксидантными и солнцезащитными средствами.
Солнцезащитное средство с SPF50 содержит исключительно минеральные фильтры против ультрафиолетовых лучей спектра А и В, которые провоцируют гиперпигментацию и ускоряют фотостарение кожи. Благодаря легкой текстуре флюид быстро впитывается, не оставляя белесой пленки.
Состав:
Как действует: защищает ослабленную и поврежденную кожу от вредного действия ультрафиолета, способствует ее заживлению и восстановлению.
В этом блоке мы подробно ответим на популярные вопросы о том, что такое лазерная шлифовка лица, чем опасна и сколько времени сохраняется эффект от процедуры.
Лазерная шлифовка кожи — это аппаратный пилинг, при котором затрагивается не только поверхностные, но и глубокие слои кожи. Тепловое воздействие лазера повреждает клетки кожи, стимулируя их регенерацию. В результате верхние слои кожи полностью обновляются, чем и обеспечивается эффект оздоровления и омоложения.
При соблюдении техники безопасности, исправности оборудования и квалифицированности врача процедура не является опасной для здоровья.
Процедуру лазерной шлифовки проводит сертифицированный специалист с помощью современного оборудования. В домашних условиях использовать лазеры запрещено, так как можно нанести непоправимый вред здоровью.
Точное количество сеансов определяет врач-косметолог после осмотра кожи пациента. При наличии серьезных дефектов кожи, например, рубцов и шрамов понадобится до 7 сеансов. Для поддержания тонуса и цвета кожи достаточно одной процедуры.
Эффект сохраняется на протяжении 5 лет, а первые результаты видны спустя 1-2 недели после процедуры. Продлить результат поможет правильный уход за кожей в домашних условиях с применением специальных косметических продуктов.
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