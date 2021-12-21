Лазерная шлифовка лица

Шлифовка кожи лазером позволяет избавиться от выраженных дефектов кожи, таких как акне и рубцы, а также оказывает мощный лифтинг эффект для зрелой кожи. Преимущества лазерной полировки лица в универсальности, ведь она подходит не только для борьбы с несовершенствами, но и в качестве уходовых мер. Несмотря на болезненность, процедура безопасна для здоровья, при условии соблюдения врачом техники безопасности и следования пациентом рекомендаций по уходу за кожей до и после полировки лица.