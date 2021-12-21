Строительство участка компостирования мусора стартовало в Краснотурьинске

Строительство участка компостирования мусора стартовало в Краснотурьинске
Строительство участка компостирования мусора стартовало в Краснотурьинске
Сегодня, 12:53Здоровье и экологияФото: пресс-служба компании "Рифей"
Строительство комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в Краснотурьинске продолжается. На данный момент там началась заливка фундаментов участка компостирования.

Промышленное компостирование представляет собой наиболее популярную технологию обработки органических отходов. Она основана на их естественном разложении. Такая система позволяет уменьшить образование метана в теле полигона и соответственно, снизить уровень пожароопасности. Также уменьшатся и объемы ТКО, поступающие на полигон, сообщили в пресс-службе компании «Рифей».

Перед компостированием отходы помещаются в герметичные тоннели из железобетона. Внутри у них обустроена система орошения и вентиляции. Распад проходит ускоренными темпами с использованием кислорода. Одним из достоинств такого метода является уничтожение болезнетворных организмов.

Фото:пресс-служба компании "Рифей"

Полученный материал планируется использовать для пересыпки слоев на полигонах ТКО. Согласно проекту, производительность комплекса составит 50 тысяч тонн в год.

Основными преимуществами тоннельного компостирования являются его высокая экологичность и высокая скорость разложения органических отходов. Объект с использованием подобной технологии в Краснотурьинске будет одним из первых в России, рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

КраснотурьинскмусорРифей
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