Строительство участка компостирования мусора стартовало в Краснотурьинске

Промышленное компостирование представляет собой наиболее популярную технологию обработки органических отходов. Она основана на их естественном разложении. Такая система позволяет уменьшить образование метана в теле полигона и соответственно, снизить уровень пожароопасности. Также уменьшатся и объемы ТКО, поступающие на полигон, сообщили в пресс-службе компании «Рифей».