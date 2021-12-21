Строительство участка компостирования мусора стартовало в Краснотурьинске

Промышленное компостирование представляет собой наиболее популярную технологию обработки органических отходов. Она основана на их естественном разложении. Такая система позволяет уменьшить образование метана в теле полигона и соответственно, снизить уровень пожароопасности. Также уменьшатся и объемы ТКО, поступающие на полигон, сообщили в пресс-службе компании «Рифей».
Перед компостированием отходы помещаются в герметичные тоннели из железобетона. Внутри у них обустроена система орошения и вентиляции. Распад проходит ускоренными темпами с использованием кислорода. Одним из достоинств такого метода является уничтожение болезнетворных организмов.
Полученный материал планируется использовать для пересыпки слоев на полигонах ТКО. Согласно проекту, производительность комплекса составит 50 тысяч тонн в год.
Основными преимуществами тоннельного компостирования являются его высокая экологичность и высокая скорость разложения органических отходов. Объект с использованием подобной технологии в Краснотурьинске будет одним из первых в России, рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.