Молодой мужчина умер от свиного гриппа в Реже

Лабораторные анализы сегодня подтвердили: молодой мужчина был болен гриппом типа А(N1H1), который известен как свиной.

Все близкие погибшего мужчины переболели гриппом, - рассказал «ОГ» главный врач Режевской больницы Александр Язвенко. - Но жена и ребёнок были привиты от гриппа, поэтому справились с вирусом. А вот глава семьи не только не был привит, но и занимался самолечением вместо того, чтобы при первых тяжёлых признаках заболевания обратиться к медикам. Три дня он пытался вылечиться своими силами. И лишь когда стало невыносимо плохо, обратился к врачу.

Однако в тот момент помочь ему было уже невозможно. Как говорят медики, свиной грипп отличается тем, что первые двое суток протекает с обычными симптомами. И люди лечат ОРВИ привычными способами — обильным питьём. Однако при вирусе типа А(N1H1) этого мало — требуется квалифицированная помощь специалистов. Они назначают специальные противовирусные препараты, а при осложнениях — антибиотики.

Причём если привитые от гриппа люди могут перенести болезнь сравнительно легко, то непривитые рискуют тяжело разболеться, поэтому обращаться к врачу надо обязательно. Уже сейчас свердловский минздрав разослал по территориям области предупреждения для граждан: в течение следующих полутора месяцев избегать больших скоплений людей, без большой надобности не посещать торговые центры, в общественном транспорте пользоваться медицинскими масками и не забывать часто мыть руки, поскольку «входные ворота» инфекции — нос и рот.

Есть надежда, что до эпидемии гриппа в этом году на Среднем Урале не дойдёт: вакцинирован 41 процент населения. Дополнительные меры для сдерживания роста заболеваемости первый вице-премьер Свердловского правительства Владимир Власов обсудил сегодня с представителями Роспотребнадзора по Свердловской области и отраслевых министерств. По информации замначальника управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Андрея Юровских, на Среднем Урале с 11 по 17 января зарегистрировано 21,6 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

Показатель заболеваемости составил 52,9 на 10 тысяч населения, это ниже эпидпорога на 14 процентов. За два дня этой недели зарегистрировано уже более 12 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Эпидпороги превышены в Екатеринбурге, Реже, Белоярском городском округе, Слободо-Туринском муниципальном районе, Верхней Туре.

Сегодня закрыты 14 групп в детских садах Екатеринбурга, Первоуральска, Нижних Серёг и Верхней Туры. Также в столице Среднего Урала на карантине находятся два класса в школах. Как отмечает заместитель министра общего и профессионального образования области Нина Журавлёва, все организационные меры по первичной профилактике в школах и ДОУ выполнены, есть необходимый запас медпрепаратов и средств защиты, детей в сады и школы принимают только здоровых.

Напомним, в ГКБ № 40 Екатеринбурга на днях скончался (предположительно от свиного гриппа) 50-летний мужчина. Состояние погибшего усугубилось из-за основного заболевания - лейкоза крови.