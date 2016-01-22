Свердловские промышленники разработали новейший медицинский прибор для лечения новорожденных

Отметим, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своей новой программной статье «Мобилизация на успех: год 2016», опубликованной 21 января, указывает на подъем производства подобной продукции на уральских предприятиях.

Прошлый год, как нам говорили пессимисты всех мастей, должен был стать годом поражения. На эту истерику мы ответили работой, и в результате 2015 стал годом достижений. По предварительным оценкам в 2015 году валовой региональный продукт региона составит почти два триллиона рублей (рост с 2014 годом - на 15 процентов). При этом основной вклад в увеличение объема отгруженной промышленной продукции обеспечен обрабатывающими производствами - 1,3 миллиарда рублей. И особенно важно, что основой уральской экономики является продукт с высокой добавленной стоимостью - продукция, произведенная нашими предприятиями отметил в статье лидер региона.

Уникальность прибора заключается в использовании самых современных светодиодов особого спектра, которые ускоряют процесс разрушения билирубина в крови и способствуют выздоровлению малышей.

Прибор позволяет получить эффект от фототерапии примерно на 48 часов раньше, чем при использовании установок стандартной мощности. Кроме того, облучатель имеет удобный встроенный таймер, позволяющий врачу установить длительность процедуры фототерапии и выключаться автоматически рассказал временный генеральный директор АО «ПО «УОМЗ» Анатолий Слудных.

Прибор также оборудован специальным встроенным температурным сенсором, сигнализирующий о нежелательном перегреве. Это позволяет снизить риск неправильной эксплуатации и внешнего перегрева облучателя источниками обогрева новорожденных. В комплект поставки включены удобные очки-маска, защищающие глаза новорожденного от яркого света, чего раньше не делалось.

Отметим, большинство комплектующих прибора изготовлены в России. Сама сборка проходит в цехах УОМЗа. Процесс почти полностью автоматизирован.

Безопасность и высокая эффективность облучателя фототерапии уже была продемонстрирована в результате многоцентровых клинических испытаний, в том числе проводимых по заданию Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на базе ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества», Городской больницы № 8 Департамента здравоохранения города Москвы.