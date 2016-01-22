В одном из городов Свердловской области из крана течёт вода с червями (ФОТО)

Вот уже в течение месяца в городе Тавда из крана бежит вода, в которой плавают черви.

После того как в социальных сетях поднялась шумиха по этому поводу, Администрация Тавды рекомендовала воздержаться от употребления в пищу воды из-под крана, а для использования в бытовых нуждах пропускать её через фильтры.

Происхождение загадочных водных червяков сейчас выясняется, как выясняется и то, как с ними бороться, а жители Тавды, тем временем, собирают червяков в банки и несут на экспертизу.

TagilCity.ru напоминает о том, что с начала этого года жильцы имеют право обращаться за материальной компенсацией за некачественно оказанные коммунальные услуги. Потому, если из крана начинает течь вода с червяками, самое время обращаться в инстанции, а с их заключениями - в суд.

Фото: «Тавдинская правда» / ok.ru; Алла Шабалина / ok.ru