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В одном из городов Свердловской области из крана течёт вода с червями (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В одном из городов Свердловской области из крана течёт вода с червями (ФОТО)

22 января 2016, 13:15Здоровье и экологияПавел Щербина
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