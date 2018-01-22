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Морозная погода сохранится в Нижнем Тагиле до конца рабочей недели
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Морозная погода сохранится в Нижнем Тагиле до конца рабочей недели

22 января, 13:45Здоровье и экология
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