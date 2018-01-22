Морозная погода сохранится в Нижнем Тагиле до конца рабочей недели

По прогнозам Уралгидрометцентра, до конца текущей недели тагильчанам не стоит ждать потепления. Так, экстренное предупреждение о морозах до -40 градусов продлено в Нижнем Тагиле до конца рабочей недели.

Все эти дни будет сохраняться температура на 7-10 градусов ниже климатической нормы, поэтому специалисты рекомендуют горожанам воздержаться от длительного нахождения на улице. В ночные часы столбик термометра будет показывать до -28 градусов, местами ожидаются морозы до -40 градусов Цельсия.

Как поясняют синоптики, заморозки связаны с арктическим антициклоном, который пришел на Средний Урал, а также распространился на Западную Сибирь. Морозная погода с температурой воздуха до -40 градусов сохраняется также в Челябинской и Курганской областях.