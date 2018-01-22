Пикет против дельфинария пройдет в Нижнем Тагиле 27 января

Напомним, в Нижнем Тагиле до конца рабочей недели объявлено экстренное предупреждение: ночная температура воздуха местами может опускаться до -40 градусов. Несмотря на это, организаторы решили провести в городе шоу с дельфинами.

Активисты довольно резко начали высказываться против такого решения. По словам общественников, морские обитатели очень плохо переносят транспортировку, тем более во время зимних морозов. 27 января в Нижнем Тагиле пройдет акция, направленная против проведения шоу с дельфинами.

Своим пикетом активисты намерены убедить тагильчан в том, что дельфинарии являются не только опасными для морских обитателей, но и незаконными. Об этом общественники сообщают на странице мероприятия в соцсети.

А тем временем цирк с участием животных уже запретили во многих странах мира – в их числе Мексика, Индия, Великобритания, Голландия, Бельгия, Боливия, Колумбия и многие другие государства. В 2015 году жители Екатеринбурга тоже решили присоединиться к всероссийской акции против цирка с животными.