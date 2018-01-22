Полицейский из Заречного был уволен со службы после впадения в кому (ФОТО)

16 октября 2017 года лейтенант ДПС ГИБДД Сергей Сташков почувствовал себя плохо и потерял сознание. После госпитализации ему поставили диагноз – повреждение головного мозга в результате обширного инсульта.

Сташков впал в кому и был подключён к аппарату искусственного дыхания. В конце декабря военно-врачебная комиссия признала его не годным к несению службы. Затем последовал приказ об увольнении из правоохранительных органов.

Фото: Приказ об увольнении лейтенанта Сергея Сташкова

Пока он являлся сотрудником полиции, МВД оплачивало лечение! А потом нам сказали, что ведомство больше оплачивать лечение не будет, и нам придётся Сергея перевозить в какую-то другую больницу, а ведь человек в таком состоянии нетранспортабельный. Инцидент с ним произошёл на работе, а значит, это был страховой случай! Мы узнавали: страховая выплата должна была составлять не менее полутора миллионов рублей. Но в отделе кадров дали понять, что выплата полагается сотруднику, а он уже не сотрудник!, – рассказал друг полицейского по имени Азамат.

Мама Сергея рассказала, что пока её сын числился среди сотрудников МВД, деньги на лечение поступали. Но уже в 2018 году семья лейтенанта не получила ни копейки, сообщает E1.ru.

Я получила приказ об увольнении сына, в котором было написано, что должны выплатить два денежных довольствия и ежемесячно платить по 9 тысяч рублей. 19 января было перечисление заработной платы сотрудникам МВД, моему Серёже ничего не пришло! Они оставили нас без средств к существованию, в том числе и ребёнка Сергея рассказала журналистам мама Галина Борисовна.

Также нерешенным стоит вопрос о выплате страховки. Документы на присвоение инвалидности родственники начали собирать после Нового года, однако на данный момент никакой информации из отдела кадров не поступало.

Получается, что уволить уволили, а группы не дали. Я даже представления не имела, какие документы нужно собирать на инвалидность, а из МВД с предложением помощи на нас никто не вышел пояснила Галина Борисовна.

Журналисты обратились за комментариями к руководству Сташкова. В полиции пояснили, что все необходимые выплаты Сергею были произведены, страховка, в соответствии с законом, должна быть выплачена в течение года. При этом в официальных документах указано, что заболевание не связано с исполнением служебных обязанностей, но было получено в период прохождения службы.

На данный момент жизнь Сташкова зависит от аппарата искусственного дыхания, а его мама боится, что после того, как иссякнут средства на оплату лечения, сына отключат от систем, обеспечивающих жизнь.

Фото: E1.ru