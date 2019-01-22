Диспансеризация и «Субботник против рака» отменены в Екатеринбурга из-за частых ОРВИ

С 14 по 20 января в Свердловской области зафиксированы 37,5 тысяч случаев заражения ОРВИ и гриппом, 17,6 тысяч из них – в Екатеринбурге.

Начиная с 22 января в Екатеринбурге отменены диспансеризация и «Субботник против рака».

Городская больница №40 Екатеринбурга временно внесла запрет на посещение больных в целях снижения риска заболеваемости.