Диспансеризация и «Субботник против рака» отменены в Екатеринбурга из-за частых ОРВИ
Сегодня, 14:38Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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С 22 января в Екатеринбурге отменили диспансеризацию и «Субботник против рака» из-за большого количества заболевших гриппом и ОРВИ.
Сюжеты: Екатеринбург
С 14 по 20 января в Свердловской области зафиксированы 37,5 тысяч случаев заражения ОРВИ и гриппом, 17,6 тысяч из них – в Екатеринбурге.
Начиная с 22 января в Екатеринбурге отменены диспансеризация и «Субботник против рака».
Городская больница №40 Екатеринбурга временно внесла запрет на посещение больных в целях снижения риска заболеваемости.
Медики советует в случае появления симптомов болезни не выходить на работу, а также вызвать врача и следовать его рекомендациям, информирует «Областная газета».
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