Пять человек заболели свиным гриппом в Нижнем Тагиле

Среди 15 заболевших трое детей. Пять человек заболели свиным гриппом. Кроме того, за прошлую неделю зафиксировано более двух тысяч заболеваний ОРВИ. Этот показатель превышает число заболеваемости на прошлой неделе – количество заболевших увеличилось на 18%.

По данным Роспотребнадзора, наиболее подвержены заболеванию дети от 7 до 14 лет. Больше всего больных ОРВИ на Вагонке.