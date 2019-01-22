Пять человек заболели свиным гриппом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:07Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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С начала 2019 года в Нижнем Тагиле были зарегистрированы 15 случаев заболевания гриппом. Пять тагильчан заболели свиным гриппом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Среди 15 заболевших трое детей. Пять человек заболели свиным гриппом. Кроме того, за прошлую неделю зафиксировано более двух тысяч заболеваний ОРВИ. Этот показатель превышает число заболеваемости на прошлой неделе – количество заболевших увеличилось на 18%.
По данным Роспотребнадзора, наиболее подвержены заболеванию дети от 7 до 14 лет. Больше всего больных ОРВИ на Вагонке.
В Нижнем Тагиле закрыты пять групп в пяти дошкольных учреждениях. Группы будут закрыты ориентировочно до 23 января. Кроме того, в городе на 10% ниже число заболеваемости пневмонией, чем по Свердловской области, пишет ИА «Все новости».
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