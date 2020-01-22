Россиянина госпитализировали с подозрением на китайский коронавирус

Информацию о том, что в больницу Петербурга принят первый пациент с подозрением на китайский коронавирус, подтвердил «Телеканалу 78» главный врач клиники Алексей Яковлев.

Мужчина прилетел самолетом из Шанхая с пересадками в Красноярске и Москве. Медики были заранее предупреждены, что речь идет о китайском вирусе. По прибытии в аэропорт температура его тела составляла 38 градусов. При этом, СМИ писали ранее, что госпитализировано два человека, но второму был поставлен предварительный диагноз ОРВИ.

На данный момент госпитализированного пассажира из Китая обследуют для постановки окончательного диагноза. Врачи подозревают у него ОРВИ.

Из-за распространения коронавируса Роспотребнадзор распорядился усилить контроль на каждом пропускном пункте в Россию. Для этого каждый приехавший в странуиностранец заполняет анкету и измеряет температуру.